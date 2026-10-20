Mondiali ginnastica artistica 2026: finale a squadre maschile in diretta su RaiSportHD

Oggi, martedì 20 ottobre 2026, si svolge la finale della gara a squadre maschile ai Mondiali di ginnastica artistica, in diretta su RaiSportHD a partire dalle ore 19.30. L’evento si svolge a Rotterdam, in Paesi Bassi, e segna l’inizio della fase finale della rassegna iridata. La gara si svolgerà con il format 5-3-3, che prevede tre ginnasti per attrezzo, con l’accumulo di tutti i punteggi. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Rai Play e in testuale su OA Sport. L’Italia non è riuscita a qualificarsi per un paio di decimi, ma ha mostrato un livello di prestazione eccellente durante le qualificazioni.

Le squadre in gara: Giappone, Cina, Russia e Gran Bretagna

Il Giappone si presenta con il miglior punteggio di accredito del turno preliminare e sembra partire con i favori del pronostico. Tuttavia, la Cina, che ha espresso una forte voglia di rivalsa, potrebbe rappresentare una minaccia non trascurabile. La Russia e la Gran Bretagna, pur non essendo in posizione di leadership, mostrano un potenziale significativo. Gli USA, la Svizzera, i Paesi Bassi e la Colombia saranno altre squadre in gara, ma l’Italia non è riuscita a qualificarsi per un paio di decimi.

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La gara a squadre maschile rappresenta un momento cruciale per la ginnastica artistica, in cui si valuta non solo la tecnica individuale, ma anche la coesione e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese.

Italia non qualificata: un risultato che non cancella le prestazioni

L’Italia ha disputato un eccellente turno di qualificazione e ha raccoglierto un risultato di alto livello. La squadra sogna il podio e i ginnasti Esposito, Iorio e Perotti si trovano in una posizione di vantaggio. Nonostante la mancanza di qualificazione per la finale a squadre, i risultati ottenuti testimoniano un impegno e una preparazione di alto livello. La squadra si è distinta per la sua coerenza e la sua capacità di esprimersi in modo tecnico e artistico.

La diretta testuale su OA Sport permetterà ai tifosi di seguire in tempo reale le performance e i punteggi. La gara a squadre maschile rappresenta un momento cruciale per la ginnastica artistica, in cui si valuta non solo la tecnica individuale, ma anche la coesione e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese. Per rimanere aggiornati, è possibile seguire le notizie su Google News e consultare il programma completo dei Mondiali 2026. La ginnastica artistica continua a regalare emozioni e prestazioni di alto livello, con la possibilità di nuove sorprese e risultati inaspettati.