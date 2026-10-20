Rayna Vallandingham, campionessa di taekwondo e antagonista di Street Fighter: “Voglio rompere gli stereotipi”

Rayna Vallandingham, campionessa mondiale di taekwondo e protagonista del film Street Fighter, ha espresso il suo desiderio di rompere gli stereotipi che circondano le donne e le persone di origine indiana nel mondo dello spettacolo. La californiana, che ha vinto il suo primo titolo a otto anni e oggi ne ha vinte tredici in totale, ha dichiarato in un’intervista a The National Arts che vuole mostrare che le donne possono essere forti, indipendenti e capaci di occupare ruoli di rilievo, anche in contesti di azione e violenza. Con 23 anni, Rayna ha costruito una carriera in crescita, alternando successi sportivi e ruoli cinematografici, tra cui la sua recente interpretazione di Juli, una villana nella versione cinematografica di Street Fighter, in uscita in Spagna.

Un’attrice in movimento

Rayna Vallandingham, cinturone nero di quarto dan, ha partecipato a numerose produzioni, tra cui la serie Cobra Kai, Underdog Kids, Citadel, Clout e Pawns, oltre a film e video musicali. La sua presenza sui social media è particolarmente notevole: su Instagram, ha accumulato oltre tre milioni di follower. La sua passione per il taekwondo, che le ha dato un senso di appartenenza e di sicurezza, è diventata un elemento chiave della sua vita. Per me, il taekwondo non è solo un sport o un’arte esteticamente gradevole; è un sentimento. È il mio rifugio, un posto dove posso tornare a trovare me stessa quando mi sento persa, ha dichiarato in un’intervista a The Pocket Magazine.

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Un impegno sociale

Rayna ha anche espresso il suo impegno per rompere gli stereotipi che riguardano le donne di origine indiana nel mondo dello spettacolo. “Sempre è la ragazza del liceo con i genitori protettivi… e questo non è il mio caso in assoluto”, ha detto, riferendosi a una frase che ha suscitato molto interesse. “Se un giorno avrò una figlia, voglio che sappia che può fare ciò che vuole, che non c’è nessuna scatola in cui debba entrare. Questo significherebbe tutto per me”, ha aggiunto. La sua voce è stata riconosciuta come un esempio di forza e determinazione, anche da personaggi come Glenn Close, che ha lodato i “grandi artisti e brillanti narratori” del suo lavoro.

La sua carriera, che unisce sport e cinema, rappresenta un modello di successo per molte giovani donne. Con la sua presenza in Street Fighter, Rayna non solo interpreta un ruolo di potere e violenza, ma anche un simbolo di resistenza e autonomia. Il suo impegno per rompere gli stereotipi, insieme alla sua passione per il taekwondo, la rende un esempio di come la forza di una donna possa essere riconosciuta e celebrata in tutti i contesti.

Rayna Vallandingham, con la sua carriera in crescita e la sua determinazione a rompere gli stereotipi, rappresenta un’importante voce nel mondo dello spettacolo. La sua presenza in Street Fighter e la sua attività sui social media testimoniano un impegno costante per la sua arte e per la sua identità. Non è mai stata la ragazza del liceo con i genitori protettivi, e non lo sarà mai, ha dichiarato, mostrando una forza e una determinazione che la distinguono nel mondo dell’arte e dello sport.