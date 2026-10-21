Bisonti donati nel 1993 ora superano i 2.000 e ripopolano un ecosistema in pericolo

Nel 1993, due allevatori donarono 300 bisonti che furono liberati in una prateria, oggi sono più di 2.000 e contribuiscono a ripopolare uno degli ecosistemi più minacciati del pianeta. La decisione degli allevatori ha avuto un impatto significativo sulla Reserva de Praderas de Hierba Alta Joseph H. Williams, situata vicino a Pawhuska, in Oklahoma. Grazie a questa donazione, i lavori di ripristino dell’habitat hanno accelerato, permettendo la ripresa di un’area che era in grave pericolo da decenni.

Monitoraggio e conservazione degli esemplari

I bisonti, dotati di transponditori alle orecchie, vengono identificati e monitorati da personale specializzato e da allevatori locali. Questi ultimi si occupano del controllo, della pesatura e della vaccinazione degli animali, garantendo la loro salute e la loro integrazione nell’habitat naturale. La presenza dei bisonti ha creato un equilibrio ecologico, contribuendo a formare habitat per altre specie e a migliorare i processi naturali delle Grandi Llanuras.

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Un ecosistema in ripresa

La vasta area della riserva, che si estende per circa 39.650 acri, è composta da praterie native che i bisonti pascolano, contribuendo al controllo e alla ripresa dell’equilibrio dell’habitat. La loro attività, come il movimento nel terreno e la distribuzione dei nutrienti attraverso le feci, crea piccole pozze d’acqua e favorisce la crescita di vegetazione. Questo processo ha permesso la proliferazione di oltre 700 specie vegetali, 300 uccelli e 80 mammiferi, tutti beneficiari della presenza dei bisonti. La ripresa dell’ecosistema è un esempio di come la conservazione attiva, supportata da iniziative private e scientifiche, possa portare risultati tangibili. I bisonti, originariamente allevati in Norteamérica, hanno dimostrato una capacità ecologica unica, riconosciuta anche a livello internazionale. La loro presenza ha reso possibile la ripresa di un’area che, senza interventi, sarebbe rimasta in degrado per anni.

La manada, originariamente chiamata “Christina Adams Bison Mand” in onore della figlia dei donatori, ha raggiunto un numero di oltre 2.000 esemplari. Questo successo è frutto di una collaborazione tra allevatori, esperti e autorità locali, che hanno lavorato insieme per ripristinare un ecosistema in pericolo. I bisonti, liberi di pascolare, contribuiscono non solo alla biodiversità, ma anche alla salute del suolo e alla regolazione del clima locale. La loro presenza ha anche un impatto positivo sulle specie che vivono in quelle aree, creando un ambiente più ricco e sano. La gestione attenta e la collaborazione tra diversi attori ha permesso di raggiungere risultati notevoli, dimostrando che la conservazione non è solo un’azione scientifica, ma anche un impegno concreto e duraturo.