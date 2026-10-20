Sergen Yalçin, il nuovo allenatore della Turchia: un volto noto del calcio locale

La Turchia ha annunciato la nomina di Sergen Yalçin come nuovo allenatore della squadra nazionale, dopo l’esonero di Vincenzo Montella. Il 53enne, che ha guidato la squadra in 40 partite con 21 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte, è stato scelto dalla Federcalcio turca per un contratto di quattro anni. La decisione arriva a una settimana e mezza dal divorzio con Montella, che ha visto la squadra affrontare un avvio di Nations League disastroso, con quattro sconfitte in altrettante partite, tra cui l’ultima al Dall’Ara contro l’Italia.

Un volto noto del calcio turco

Sergen Yalçin è un volto noto del calcio turco, non solo per la sua esperienza in panchina, ma anche per la sua carriera da calciatore. Yalçin è stato l’unico ad aver indossato le maglie di tutte e quattro le grandi del Paese: Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspor. Da allenatore, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Besiktas, prima di affrontare un lungo giro delle panchine di Süper Lig, tra cui quelle di Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskisehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Besiktas (due volte) e Antalyaspor.

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Il punto più alto della sua carriera in panchina resta la stagione 2020/21, quando ha guidato il Besiktas alla doppietta campionato-Coppa di Turchia. Un traguardo che lo ha reso il primo nella storia del club bianconero a vincere la Süper Lig sia da giocatore sia da allenatore. La sua esperienza e conoscenza del calcio turco sono considerate un vantaggio per la squadra nazionale, che cerca di ripartire dopo la delusione del Mondiale.

Un passato di successi e un futuro di speranza

Yalçin, che ha guidato la Turchia ai Mondiali dopo 24 anni di attesa, ha visto però un finale amaro, uscendo già nella fase a gironi. La sua nomina rappresenta un passo verso la stabilizzazione della squadra, che cerca di trovare una nuova identità dopo l’addio di Montella. La Federcalcio turca ha scelto un uomo che conosce il calcio locale in ogni sua sfumatura, puntando su un allenatore che ha già dimostrato di poter guidare squadre di alto livello.

La Turchia volta pagina per il post Montella e lo fa puntando su un simbolo del calcio di casa. Yalçin, con la sua esperienza e la sua conoscenza del contesto, potrebbe rappresentare una svolta per la squadra nazionale, che cerca di tornare a competere a livello internazionale. La sua nomina segna un nuovo inizio per il calcio turco, con un allenatore che ha già lasciato il segno nel settore giovanile e in quello delle squadre di club. La scelta di Yalçin non è casuale: la federazione ha voluto un allenatore che conosce il calcio turco in ogni sua sfumatura, un uomo che ha già dimostrato di poter guidare squadre di alto livello. La sua nomina rappresenta un tentativo di ripartire dopo un avvio di Nations League disastroso, con quattro sconfitte in altrettante partite. La Turchia punta su un volto noto, un simbolo del calcio locale, per cercare di tornare a competere a livello internazionale.