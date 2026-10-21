L’errore del Nástic che poté cambiare la storia del calcio: rifiutò Luis Enrique come allenatore gratis

Nel 2006, il Nástic de Tarragona perse un’opportunità unica di accogliere Luis Enrique come allenatore, un momento che poté cambiare la storia del calcio. L’allenatore, allora in cerca di un’esperienza in Primera División, si offrì di allenare gratis, con l’obiettivo di portare una nuova identità al club. La decisione del Nástic di non scegliere Luis Enrique, nonostante la sua reputazione e l’esperienza, ha avuto conseguenze significative per il club e per il calcio spagnolo.

Un’offerta senza remunerazione

Luis Enrique, che aveva smesso di giocare nel 2004, aveva 36 anni e aveva appena ottenuto il titolo di allenatore. Si offrì di allenare il Nástic gratis, con l’obiettivo di portare una nuova identità al club. L’idea era di lavorare con Pep Guardiola, con il quale aveva giocato in passato, ma il progetto si scontrò con un impegno di Guardiola in un documentario con José Luis Zapatero. Nonostante questo, Luis Enrique rimase comunque un candidato di grande interesse per il club. Non era una questione di denaro, ma di opportunità. Luis Enrique aveva chiaro il suo obiettivo: portare una visione di gioco e una professionalità al club. “Lo de que Luis Enrique se ofreció al Nástic es verdad”, ha confermato Abelardo, ex compagno di Luis Enrique e Guardiola al Barça. L’offerta era unica, e il Nástic aveva la possibilità di accettarla.

Pubblicità

Un errore di scelta

Il presidente del Nástic, Josep Maria Andreu, preferì un allenatore con esperienza, rifiutando l’offerta di Luis Enrique. “Fue un error; perdimos una oportunidad única di dar un salto di calidad”, ha dichiarato Josep Sicart, direttore sportivo del club. Sicart ha sottolineato come l’esperienza di Luis Enrique potesse portare crescita e professionalità al club. “Luis Enrique era una figura forte e con gran credibilità; poteva far crescere i giocatori e professionalizzare il club”, ha spiegato Sicart.

Il Nástic, invece, scelse Paco Flores, che portò il club a una posizione di colista, causando il calo in Segunda División. La scelta di non prendere Luis Enrique ha avuto conseguenze a lungo termine, non solo per il club, ma anche per il calcio spagnolo. Luis Enrique, infatti, si sarebbe poi avvicinato al Barça B, dove Pep Guardiola lo avrebbe seguito per il passaggio al primo team nel 2008. La decisione del Nástic ha avuto un impatto duraturo. Non solo per il club, ma anche per il calcio spagnolo, dove Luis Enrique e Guardiola hanno poi lasciato un segno indelebile. Il Nástic, invece, ha perso una chance unica di crescere e di fare parte della storia del calcio.

La scelta di non prendere Luis Enrique è rimasta un errore di scelta. L’allenatore, che aveva una visione chiara del calcio e una forte motivazione, avrebbe potuto portare un impatto positivo sul club. “Éramos novatos en este nivel; pensé que necesitábiamo un entrenador que conociera bien la élite”, ha dichiarato Sicart. L’esperienza di Luis Enrique, se fosse stata accettata, avrebbe potuto cambiare la storia del calcio spagnolo, ma il Nástic ha perso questa opportunità.