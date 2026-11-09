Russell Brand condannato a 10 anni e mezzo per violenza e aggressione sessuale

Russell Brand, l’attore e comico britannico di 51 anni, è stato condannato a 10 anni e mezzo di carcere per violenza e aggressione sessuale contro quattro donne. La sentenza, emessa il 9 novembre 2026, è arrivata dopo un processo che ha durato circa un mese e che ha visto il giudice Joel Bennathan del tribunale di Southwark a Londra dichiarare l’imputato colpevole. I reati sono avvenuti tra il 2004 e il 2009, con le aggressioni sessuali che si sono verificate in un’emissione radiofonica, in un studio di registrazione e in un bar. Brand, noto per il suo ruolo in film come “Paso de ti” e per il suo breve matrimonio con Katy Perry, ha sempre sostenuto di essere innocente e ha affermato che le accuse fossero parte di una campagna contro di lui per il suo ruolo di influencer e commentatore politico online.

Le vittime e le accuse

Brand si è reso responsabile di sette accuse relative a sei donne diverse, ma il giudice ha assolto il suo cliente da due accuse di violenza e da un tentativo di aggressione sessuale. Durante il processo, le vittime hanno letto le loro dichiarazioni davanti al giudice, tra cui una che lo ha definito un “predatore sessuale senza remore” e ha espresso il desiderio che non possa più fare del male a nessuno. La vittima della violenza ha raccontato di aver avuto difficoltà a dormire, mangiare e controllare le sue emozioni dopo l’aggressione. La Procura ha sottolineato che l’attore ha utilizzato la sua fama per commettere i reati.

Pubblicità

La difesa e le prospettive future

Il suo avvocato, Ian Winter, ha chiesto clemenza e ha sottolineato che il cliente è oggi una persona completamente diversa da quella di allora. La situazione giudiziaria di Brand potrebbe complicarsi ulteriormente, in quanto la polizia sta indagando su nuove denunce di violenza presentate da altre due donne. Il caso è emerso nel 2023 grazie a un’indagine giornalistica di The Times e Channel 4, che ha raccolto i testimonianzi di diverse donne. La condanna arriva poco dopo che un giurato ha dichiarato Brand colpevole, confermando la gravità delle accuse.

La sentenza rappresenta un momento cruciale nella carriera di Brand, che ha visto il passaggio da una stella del cinema a un uomo condannato per reati sessuali. La sua difesa continuerà a cercare di mitigare la pena, mentre le vittime sperano che questa condanna possa servire come deterrente per altri potenziali abusi. Il caso ha suscitato un dibattito su come affrontare i reati sessuali e la responsabilità dei personaggi pubblici.

La giustizia britannica ha dimostrato una ferma posizione nei confronti di Brand, che ha rifiutato di riconoscere la sua colpa fino all’ultimo momento. La sua storia è un esempio di come le accuse sessuali possano emergere anni dopo e come la verità possa essere rivelata attraverso l’indagine e il processo giudiziario. La condanna a 10 anni e mezzo di carcere segna un punto di svolta nella vita di un uomo che ha avuto un impatto significativo nel mondo dello spettacolo.

La sentenza ha anche suscitato reazioni da parte del pubblico e dei media, che hanno messo in luce l’importanza di prendere in considerazione le vittime e di garantire giustizia per i loro casi. La condanna di Brand rappresenta un passo avanti per chi ha subìto abusi e per chi si oppone alla violenza sessuale. La sua storia rimane un esempio di come le accuse possano essere risolte attraverso il sistema giudiziario, anche se non sempre in modo perfetto.