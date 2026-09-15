Luciano Darderi multato per abuso di attrezzature e oscenità: 10.000 dollari da pagare

Luciano Darderi, azzurro che ha perso agli ottavi di finale contro Alexander Zverev agli US Open 2026, ha ricevuto due multe per comportamenti durante il torneo. La somma totale da pagare ammonta a 10.000 dollari, una conseguenza delle violazioni commesse sul campo di Flushing Meadows. L’atleta è stato punito per abuso di racchette e/o attrezzature, in violazione della sezione III 0 del codice, e per un episodio di “oscenità udibile”, che ha comportato un’altra ammenda di 5.000 dollari. L’importo totale è stato decurtato dal premio di gara previsto per il risultato conseguito nel torneo.

Sanzioni per comportamenti durante il torneo

Non è la prima volta che un giocatore azzurro riceve una sanzione per comportamenti non conformi alle regole. Dall’inizio del torneo, ben diciassette atleti sono stati multati, con importi che variano in base alla gravità delle violazioni. Gli organizzatori hanno incassato un totale di 112.500 dollari, una somma che riflette l’attenzione alle norme durante il quarto e ultimo Slam della stagione. Tra i casi più significativi, si segnala la sanzione di 20.000 dollari inflitta all’argentina Luisina Giovannini, per non aver rispettato gli standard di prestazione adeguati, violando la sezione III G del codice di condotta.

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Un caso particolare: Luciano Darderi

Luciano Darderi, pur non essendo riuscito a vincere il torneo, ha subito due sanzioni per comportamenti durante le partite. L’abuso di racchette e attrezzature, un comportamento non tollerato durante le competizioni, ha comportato una multa di 5.000 dollari. Inoltre, un episodio di “oscenità udibile” ha portato a un’altra ammenda dello stesso importo. La somma totale di 10.000 dollari è stata decurtata dal premio di gara previsto per il risultato ottenuto, che però non è stato sufficiente a coprire l’importo. Le sanzioni sono un elemento comune nei grandi tornei, ma la gravità delle violazioni varia notevolmente.

Altri casi di sanzioni

Non solo Luciano Darderi ha subito sanzioni durante gli US Open 2026. La bielorussa Aryna Sabalenk, dopo la finale persa contro Elena Rybakina, è stata multata per un celebre sfogo, con un importo di 7.500 dollari. Il francese Corentin Moutet, invece, ha ricevuto un totale di 15.000 dollari per abuso di racchette e violazione su abbigliamento ed equipaggiamento. Questi casi testimoniano come le regole siano rigorose e vengano applicate in modo trasparente, anche se non sempre i giocatori si aspettano di dover pagare per comportamenti che potrebbero apparire banali.

Le sanzioni non sono solo un deterrente, ma anche un modo per mantenere un ambiente competitivo e rispettoso. Gli atleti, come Luciano Darderi, devono essere consapevoli delle conseguenze delle loro azioni, anche se non sempre si prevedono. Il caso di Darderi, pur non essendo il più grave, rappresenta un esempio di come le regole vengano applicate in modo coerente, anche in un contesto internazionale come gli US Open.