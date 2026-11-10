Italia in testa al gruppo D agli Europei sixes: 22-2 contro la Finlandia

L’Italia ha aperto con una vittoria schiacciante la sua avventura agli Europei 2026 di lacrosse sixes, specialità che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nella prima partita del gruppo D, svoltasi sui pratoni di Salou (Spagna), i giocatori azzurri hanno sconfitto la Finlandia per 22-2, portandosi al comando del girone con un record perfetto. La vittoria ha permesso ai campioni di ottenere un primo passo verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, con le prime cinque squadre del torneo che si qualificheranno ai Mondiali 2027 in California.

Una prestazione dominante e senza eguali

La partita è stata a senso unico, con l’Italia che ha dominato in lungo e in largo. Dopo l’iniziale rete del vantaggio nordico siglata da Kiviniemi nel primo minuto di gioco, l’Italia ha infilato un parziale di 18-0 con cui ha travolto in maniera perentoria gli avversari. La tripletta di Vince D’Alto, le doppiette di John Piatelli e Alexander Vardaro, le stoccate di Ryan Favaro sono valsi l’8-1 dopo dieci minuti. Pratica nei fatti archiviata, ma gli azzurri hanno continuato a spingere e al festival del gol si sono aggiunti anche Philip Mazzucca, Luca Lietti e Tiberiu Sirbu per il 13-1 dopo 17′.

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La squadra ha dimostrato una coesione e una capacità di attacco senza precedenti.

La seconda parte dell’incontro è servita soltanto per le statistiche e si sono dovuti aspettare 24 minuti per assistere al secondo gol dei finlandesi, firmato da Jere Karvonen per il 18-2. Alexander Vardaro ha chiuso da miglior marcatore con cinque reti all’attivo, triplette per Brian Piatelli, John Piatelli e Vince D’Alto. Da annotare anche le doppiette di Ryan Favaro, Philip Mazzucca e Tiberiu Gabriel Sirbu, a referto con una rete anche David Disque e Luca Lietti.

Un’efficacia che ha lasciato senza parole

La squadra azzurra ha dimostrato una coesione e una capacità di attacco senza precedenti, con un’efficacia che ha lasciato senza parole i loro avversari. La vittoria contro la Finlandia ha messo in luce la forza e la determinazione della squadra, che punta a conquistare un posto ai Mondiali 2027. La prossima sfida sarà un test importante per confermare la posizione di leadership nel gruppo D, dove si affronteranno anche il Portogallo e la Svezia.

La strada verso i Mondiali 2027 è aperta, e la squadra si prepara con entusiasmo.

L’Italia tornerà in campo mercoledì 11 novembre (ore 14.00) per affrontare i Paesi Bassi. Con questa vittoria, l’Italia ha dimostrato di essere pronta per competere a livello continentale e internazionale. La prestazione di oggi ha lasciato il segno e ha reso evidente che i giocatori azzurri sono in grado di dominare in ogni momento del match.