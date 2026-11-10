Tre ricorrenze dell’Italia-Francia nella storia del calcio

Tre episodi chiave tra Italia e Francia nel calcio, tra polemiche e momenti epici.

Un primo scontro in campo e fuori

La Francia, tre ricorrenze. Il primo episodio risale al 15 maggio 1910, all’Arena di Milano, dove si giocò una partita che segnò l’inizio di un rapporto storico tra Italia e Francia. L’arbitro, l’inglese Henry Goodley, originario di Basford (Nottingham), aveva un passato da attaccante in squadrette locali e era trainer della Juventus. La squadra italiana, con il «Fantaccino» Pietro Lana del Milan, vinse 6-2, con un goal decisivo su servizio di Arturo Boiocchi, tesserato per l’Unione Sportiva Milanese. La partita fu accompagnata da polemiche: la commissione federale, diretta dall’avvocato Umberto Meazza, squalificò i giocatori della Pro Vercelli, la squadra dominante, per aver schierato ragazzini nello spareggio-scudetto con l’Inter, perso 10-3.

La maglia a strisce e i paramani rossi furono un simbolo di identità francese.

I francesi, non ancora blu, sfoggiarono una «maglia a strisce bianca e azzurra, con paramani rossi». Gli italiani, non ancora azzurri e in bolletta dura, indossarono «una camicia bianca con colletto e polsini inamidati e sopra il taschino, un rettangolo tricolore». Le foto ne immortalano sei in bianco e cinque in nero. C’è spazio anche per la prima polemica: il «Vercellicidio» aveva spaccato le edicole e, così, la stampa torinese invitò i lettori a diffidare dello scarto, dovuto, in gran parte, alle «assenze di un’avversaria menomata».

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Un’amichevole che scatenò un ciclo

La seconda ricorrenza si svolse a Mar del Plata, il 2 giugno 1978, durante il Mondiale. L’Italia, guidata da Enzo Bearzot, affrontò la Francia in un match che segnò l’inizio di un ciclo di successi. La capocciata di Bernard Lacombe, su cross di Didier Six dopo 37 secondi, scatenò la reazione degli italiani. Paolo Rossi e Renato Zaccarelli furono protagonisti di un’azione di classe, che portò alla vittoria 2-1. Da quel momento, la Nazionale italiana, con un blocco juventino, vinse medaglie olimpiche e mondiali, cementando un’identità calcistica unica.

Il momento fu un punto di partenza per un’era di successi.

La partita fu un esordio nel girone, ma fu l’inizio di un ciclo che portò l’Italia a vincere medaglie olimpiche e mondiali. Il successo fu accompagnato da un’identità calcistica unica, che si basava su un blocco juventino. La vittoria fu un segnale di forza e di determinazione, che portò la squadra a consolidare il suo ruolo nel calcio internazionale.

La terza ricorrenza si svolse il 9 luglio 2006, nella finale del Mondiale. L’Italia, isolata da Calciopoli, affrontò la Francia in un match che si concluse in parità ai rigori. Il gesto di Zinedine Zidane, che colpì Marco Materazzi, fu ripreso da un quarto uomo e divenne un simbolo di tensione e emozione. La vittoria italiana fu celebrata con un’immagine di Fabio Cannavaro che alzò la coppa, traducendo «allons enfants» in napoletano: «Jamm’ guagliù!». La squadra vinse con un mix di talento e determinazione, con Pallone d’oro per Cannavaro e Pallone d’argento per Gigi Buffon.

Le tre ricorrenze dell’Italia-Francia nella storia del calcio rappresentano momenti chiave, non solo per il risultato, ma anche per le reazioni, le polemiche e le immagini che ne immortalano l’epicità. Dalla maglia a strisce bianca e azzurra dei francesi del 1910, alle polemiche sul «Vercellicidio», fino al gesto di Zidane, ogni episodio ha lasciato un segno indelebile. Le foto, che immortalano sei in bianco e cinque in nero, testimoniano l’importanza di questi momenti nella cultura del calcio italiano e francese.

La storia dell’Italia-Francia non si limita al campo: si estende ai giornali, alle polemiche e alle reazioni del pubblico. Il «Vercellicidio», ad esempio, scatenò una reazione nella stampa torinese, che invitò i lettori a diffidare dello scarto dovuto alle assenze di un’avversaria menomata. Questi episodi, spesso trascurati, sono parte integrante della narrativa sportiva e della memoria collettiva. La ricorrenza del 1910, con la maglia a strisce e i paramani rossi, rappresenta un inizio, mentre il 2006 chiude un ciclo, con un finale epico e controverso.

La ricorrenza dell’Italia-Francia è un tema ricorrente nella storia del calcio, che va oltre i risultati e si estende alle relazioni culturali, alle polemiche e alle immagini che ne testimoniano l’importanza. Dalla scintilla del 1910 al Mondiale del 2006