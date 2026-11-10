Norrie sfida Fritz a Stoccolma, Machac eliminato in sorpresa

La prima giornata del torneo ATP 250 di Stoccolma 2026 ha visto alcuni risultati di interesse, tra cui l’incontro tra Cameron Norrie e Taylor Fritz, che si affrontano in un match con un lungo storico di precedenti. Norrie, in forma dopo un periodo di riposo, ha sconfitto l’australiano Duckworth in due set, 7-5 e 6-0, mentre il ceco Tomas Machac ha subito un’eliminazione inaspettata contro il croato Borna Gojo, proveniente dalle qualificazioni. Il match, terminato 6-3 e 6-4, ha segnato la fine del 2026 per Machac, che non ha potuto proseguire la sua stagione in modo positivo.

Stoccolma e la stagione 2026

Il torneo, che si svolge in Svezia, ha una doppia anima: da una parte, siamo ancora nella stagione 2026, ma i punti ottenuti qui contano per la Race del 2027. Questo ha reso il torneo particolarmente strategico, con giocatori che cercano di massimizzare i loro punteggi per il futuro. In casa svedese, però, non ci sono più rappresentanti, visto che le tre wild card sono già state uscite, due delle quali oggi. Il risultato ha reso il torneo più concentrato su giocatori di alto livello, con pochi rappresentanti locali.

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Max Dahlin, il giocatore svedese, ha dato un’ottima prova contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, costringendolo al terzo set prima di cedere. Il match, terminato 6-4, 6-7(6), 6-3, ha mostrato la resistenza del danese, che ha dato il meglio di sé. Allo stesso tempo, Leo Borg, figlio del famoso Bjorn, ha visto un’altra sconfitta, questa volta contro Toby Samuel, che lo ha sconfitto 6-3 e 6-2. Il britannico, e non il figlio di Bjorn, sarà l’avversario di Lorenzo Musetti al secondo turno.

Un classico tra Norrie e Fritz

Il match tra Norrie e Fritz è un classico, visto che i due si sono affrontati 14 volte e Norrie è avanti 8-6 nei precedenti. L’incontro, che si terrà al secondo turno, è atteso con interesse, soprattutto per il fatto che Norrie ha già dimostrato di essere in forma. Il britannico, che ha vinto contro Duckworth, ha dimostrato di essere pronto per un’altra sfida importante. Il match potrebbe segnare un altro passo avanti per Norrie nel circuito ATP.

Ci sarà anche Holger Rune: il danese entra nel torneo con il ranking protetto e giocherà con il belga Zizou Bergs a un anno dall’infortunio, molto grave, che proprio qui gli ha interrotto una bella fetta di carriera. Il match, che si terrà a breve, rappresenta un’occasione per Rune per tornare in forma dopo un periodo di riposo. La sua partecipazione è un segno di ripresa dopo un periodo difficile. Un altro risultato di interesse è stato l’eliminazione di Tomas Machac, che ha concluso il 2026 con una sconfitta. Il ceco, che aveva speranze di proseguire la stagione in modo positivo, ha visto il suo sogno infrantosi contro Borna Gojo, che ha sconfitto il giocatore in due set. Il risultato ha suscitato commenti su una stagione non proprio felice per Machac.