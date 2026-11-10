Raffaele Marciello si piazza al terzo posto nel Mondiale WEC con BMW

Raffaele Marciello ha concluso al terzo posto nel FIA World Endurance Championship (WEC) dopo la 24 Ore di Le Mans, con la vettura BMW. Il pilota italiano, al volante della squadra IPA Sport, ha completato la gara in una posizione di rilievo, nonostante le difficoltà incontrate lungo la prova. La vettura 92, guidata da Marciello insieme a Kevin Magnussen, ha finito alle spalle delle due Toyota, considerate superiori nella competizione. Il risultato rappresenta un buon traguardo per la squadra, che ha ottenuto due successi nel campionato 2026, tra Interlagos e Spa-Francorchamps.

Un risultato che non soddisfa pienamente

Marciello ha espresso un certo disappunto per il terzo posto, sottolineando che la squadra aveva ambizioni più alte. “Siamo una delle poche squadre a non aver fatto punti a Le Mans, sicuramente è un peccato arrivare terzi, quella gara è sempre importantissima”, ha dichiarato il pilota. Nonostante il risultato, Marciello ha riconosciuto i progressi fatti nel campionato e ha espresso la volontà di migliorare. Però sappiamo dove dobbiamo migliorare. Noi piloti siamo a bordo di una macchina diversa, quindi speriamo che BMW riesca a trovare qualche miglioramento e a fare un altro passo importante.

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Un campionato in crescita per BMW Motorsport

La squadra BMW ha registrato un buon rendimento nel Mondiale WEC 2026, ottenendo il secondo posto tra i costruttori. La M Hybrid V8, guidata da Sheldon van der Linde, Robin Frijns e René Rast, ha primeggiato in Belgio e ha ottenuto il secondo posto a Le Mans. Questi risultati testimoniano un miglioramento significativo per la squadra, che ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale. Marciello, pur non essendo riuscito a portare a casa la vittoria, ha contribuito al successo della squadra, confermando la sua importanza nel team.

Il campionato WEC ha visto anche altri risultati importanti, come la vittoria di Jonny Edgar nel titolo 2026. Il pilota britannico, al volante della Corvette n. 33, ha ottenuto un terzo posto a Monza e ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto con il team TF Sport. “Sapevamo che la vettura 92 doveva vincere e noi dovevamo essere nella top 6, quindi sapevamo di dover finire in una buona posizione”, ha dichiarato Edgar, riconoscendo il lavoro del team e dei compagni di squadra.

Il campionato WEC si è concluso con un mix di risultati e soddisfazioni, con alcune squadre che hanno raggiunto traguardi importanti. Marciello, pur non essendo riuscito a vincere, ha contribuito al successo della squadra e ha espresso la volontà di migliorare. Il futuro del WEC sembra promettente, con nuove sfide e opportunità per i piloti e le squadre che partecipano a questa competizione di alto livello. La squadra BMW ha ottenuto due successi nel campionato 2026. Il campionato WEC ha visto anche la vittoria di Jonny Edgar nel titolo 2026. Il pilota britannico ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto con il team TF Sport.