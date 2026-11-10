Federico Riva e il nonno Nello: un momento di felicità condiviso che commuove la Roma

Federico Riva, 26 anni, mezzofondista e primatista europeo dei 1500 metri indoor e del miglio, ha condiviso un momento speciale con il nonno Nello, che non metteva piede all’Olimpico da 20 anni. La storia, resa virale sui social, racconta una sorpresa organizzata dalla Roma e da Francesca Viola, che ha reso un compleanno speciale per Riva. Il video, pubblicato da Riva dopo l’evento, ha commosso tifosi e giocatori, con commenti come quelli di Flavio Cobolli, che ha scritto un cuore su Instagram. Riva ha espresso la sua gratitudine e la sua felicità per aver condiviso questa esperienza con il nonno, definendola il più bel regalo di compleanno che potesse ricevere.

Un sogno realizzato con il nonno

Riva ha scritto nel video: «Avete presente quei sogni nel cassetto? Quelli che custodisci con cura e che attendi con ansia, pazienza e speranza? Ecco, io sabato posso dire di averlo realizzato». Il momento, registrato durante la partita Roma-Sassuolo, ha visto il nonno Nello, che non aveva mai visto un match all’Olimpico, emozionarsi come un bambino la mattina di Natale. La felicità del nonno rappresenta la sua. «Quel sorriso che ho stampato sulla faccia ne è la dimostrazione», ha aggiunto Riva.

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La Roma e Francesca Viola, protagonisti di un momento speciale

La Roma, attraverso Francesca Viola, nipote di Dino e responsabile del settore dedicato agli atleti, ha contribuito a rendere questo momento unico. «Grazie di cuore alla Roma e a Francesca Viola per aver reso tutto questo così bello», ha scritto Riva nel video. La collaborazione tra la società e la famiglia di Riva ha permesso di creare un’esperienza indimenticabile, con l’arrivo all’Olimpico, i cori e l’inno di Venditti. I giocatori, vedendo il video, si sono emozionati, come ha sottolineato Cobolli, che ha commentato con un cuore.

Riva ha anche promesso di custodire gelosamente questo momento, che ha reso la sua vita più felice. «E ti prometto che lo farò per sempre», ha detto. La storia di Riva e del nonno Nello rappresenta un esempio di connessione familiare e di emozione condivisa, che ha trovato spazio sui social e ha commosso tanti tifosi. La Roma, con la sua capacità di creare momenti speciali, ha dimostrato ancora una volta di saper unire sport e sentimenti.

Federico Riva, 26 anni, mezzofondista e primatista europeo

Nonno Nello, che non metteva piede all’Olimpico da 20 anni

Francesca Viola, responsabile del settore atleti della Roma

La storia di Riva e del nonno Nello è un esempio di come un momento semplice, ma significativo, possa diventare virale e commuovere tanti. La Roma, con la sua capacità di creare emozioni, ha reso un compleanno speciale per un atleta, dimostrando che l’emozione non si limita al campo, ma si estende a tutta la comunità. Riva, con la sua sincerità e la sua gratitudine, ha condiviso un momento che sarà ricordato per sempre.

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