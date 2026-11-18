Richard Carapaz, vincitore della maglia a pois al Tour de France 2026, ha espresso interesse per il Giro d’Italia 2027, nonostante non conosca ancora il dettaglio del suo calendario. Nell’ambito di un’intervista al canale YouTube El Pinagnillo, il ciclista ha rivelato di sperare di tornare a correre nella più importante corsa a tappe del calendario mondiale. La squadra, a cui Carapaz appartiene, è intenzionata a vederlo competere al massimo livello al Tour de France, ma non ha escluso la possibilità di partecipare al Giro d’Italia.

Un’attenzione particolare al Giro

Carapaz ha espresso una preferenza per il Giro d’Italia, pur riconoscendo che la scelta dipenderà anche dallo sviluppo della stagione. “Per il Giro, immagino ci sia una battaglia con un campo di partenti un po’ più livellato”, ha detto, sottolineando come la corsa potrebbe offrire un contesto più equilibrato rispetto al Tour. Nonostante la sua attuale concentrazione sia rivolta al Tour, il ciclista ha chiarito che non esclude la possibilità di tornare al Giro, soprattutto se il calendario lo permetterà.

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Un confronto con i giovani talenti

Carapaz ha anche parlato del rapporto con i giovani corridori, come Luca Guercilena e altri nomi in lizza per il Giro d’Italia 2027. “Sono molto più anziano di lui, quindi c’è sempre quel gap di età”, ha osservato, riconoscendo la differenza di mentalità tra lui e i nuovi talenti. Tuttavia, ha espresso rispetto per i giovani, considerandoli ciclisti da ammirare. Lo rispetto immensamente ed è un ciclista da ammirare, ha aggiunto, sottolineando la sua attitudine a confrontarsi con i migliori.

Nonostante la sua esperienza e la sua capacità di competere al top livello, Carapaz ha riconosciuto che il Tour de France rimane la sua priorità. “La squadra ovviamente è intenzionata a vedermi competere al massimo livello al Tour de France e, se ne avrò la possibilità, lo farò”, ha dichiarato, mostrando la sua volontà di dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile. La sua attenzione alla preparazione e alla strategia per la stagione 2027 sembra essere un elemento chiave per il suo successo futuro. Con l’arrivo della nuova stagione, Carapaz si prepara a un’altra avventura nel mondo del ciclismo, con l’obiettivo di rimanere tra i migliori e di continuare a competere al livello più alto. Il suo interesse per il Giro d’Italia 2027 rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, che sembra destinata a proseguire con la stessa determinazione e passione che lo hanno portato a vincere la maglia a pois al Tour de France 2026.

Non mi precluderei la carta Berrettini in Davis, ha aggiunto in un altro momento dell’intervista, rivelando un’attenzione anche ad altri sport e a nuove opportunità. Questo dimostra come Carapaz mantenga un’apertura mentale verso diversi ambiti, pur concentrando la sua attenzione principale sul ciclismo. La sua visione per il 2027 sembra essere orientata verso la continuità e la crescita, con un focus su risultati di alto livello e una collaborazione con la sua squadra per raggiungere obiettivi ambiziosi. Il Giro d’Italia rappresenta un’altra sfida che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nella sua carriera.