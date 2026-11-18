Javier Bardem ha espresso le sue posizioni prima delle elezioni del 29 novembre 2026, sottolineando la sua preferenza per un governo che rispetti i diritti delle donne, la vivienda e la sanità pubblica. L’attore, noto per la sua attività teatrale e cinematografica, ha rivelato la sua posizione durante un’intervista relativa alla presentazione della sua nuova opera teatrale, “¡Chéjov, Chéjov!”.

Un appello al voto e alla responsabilità civile

Bardem ha sottolineato l’importanza del voto come strumento di cambiamento, affermando che “dipende da noi, da che vada a votare il domenica, da che eserciti il nostro diritto al voto”. L’attore ha anche riconosciuto che, nonostante le sue opinioni, accetterà qualsiasi risultato delle elezioni, purché si rispettino i principi democratici. “Otra cosa es lo que pase y con lo que pase lidiaremos, como se ha hecho toda la vida”, ha detto. Ha inoltre commentato che “bisogna pensare a chi crea queste azioni”, riferendosi alle proteste che hanno portato a conflitti e tensioni. L’attore ha espresso la sua preoccupazione per il futuro del paese e per il possibile cambiamento di rotta nel governo attuale, che è guidato da Pedro Sánchez.

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Le sue preoccupazioni per la politica spagnola

L’attore ha espresso preoccupazione per la politica spagnola, affermando che “ci sono partiti che non hanno questa filosofia”, e ha sottolineato l’importanza di un governo che promuova la giustizia sociale. “Deseamos que las personas que tienen menos puedan vivir una vida digna”, ha aggiunto. Bardem ha anche parlato delle recenti manifestazioni in Spagna, sottolineando che “il clamor popolare è necessario, ma i fatti di violenza che vengono riportati fanno sì che il messaggio si dilui”. L’attore ha ribadito il suo sostegno alle formazioni politiche che promuovono i diritti delle donne, la vivienda e la sanità pubblica.

“Espero que gane un governo progresista che respete los derechos de las mujeres, a la vivienda, la educación y la sanidad públicas”, ha detto. L’attore ha quindi chiuso il suo intervento con un appello al rispetto delle istituzioni e alla responsabilità civile, sottolineando che “tutti quelli che siamo qui è quello che desideriamo”. Con le elezioni del 29 novembre, Bardem ha ribadito la sua posizione di sostegno a un governo che promuova i diritti sociali e la giustizia. L’attore ha espresso la sua preoccupazione per la politica spagnola e ha sottolineato l’importanza del voto come strumento di cambiamento. “Todos los que estamos aquí es lo que deseamos”, ha concluso.

Le sue dichiarazioni sono state pubblicate da una fonte locale, che ha riferito le parole dell’attore durante un’intervista relativa alla presentazione della sua opera teatrale. Bardem ha espresso la sua posizione in modo chiaro e diretto, senza nascondere le sue opinioni. L’attore ha ribadito il suo sostegno a un governo che rispetti i diritti delle donne, la vivienda e la sanità pubblica.