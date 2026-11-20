Maria Laura Ferreya, giocatrice di pallamano argentina con ipoacusia, ha imparato a ascoltare con gli occhi e ha vinto la medaglia d’argento al Mondiale 2026.

Maria Laura Ferreya, giocatrice di pallamano argentina con ipoacusia, ha imparato a convivere con la sua condizione e a interpretare il gioco in modo diverso. Nata con una forma di ipoacusia, ha sviluppato una capacità unica di “ascoltare” con gli occhi, un approccio che le ha permesso di competere a livello internazionale. Ha partecipato al Mondiale 2026 e ha vinto la medaglia d’argento con l’Argentina, superando le sfide legate alla sua condizione. Ferreya utilizza dispositivi auditivi durante le partite e ha trovato un equilibrio tra adattamento e normalità, senza mai permettere alla sua ipoacusia di limitare le sue possibilità.

Un’esperienza di adattamento e normalità

La storia di Ferreya inizia con una raqueta di tennis, ma a sette anni ha ricevuto il primo diagnosi ufficiale della sua ipoacusia. A dieci anni ha iniziato a giocare a pallamano, sport in cui la comunicazione con la compagna di squadra è cruciale. La sua capacità di interpretare le situazioni non dipende solo dall’udito, ma anche dall’osservazione e dall’attenzione. “Mirare la mia compagna di fronte mi facilita le cose”, spiega. Quando esegue una mossa che la lascia di spalle, le indicazioni diventano più difficili da percepire, ma lei ha imparato a compensare con la sua attenzione e la sua concentrazione.

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La sua condizione ha portato a situazioni uniche, come quando ha perso i dispositivi auditivi durante un punto. Mentre cercava di recuperarli, le altre persone non capivano cosa stesse succedendo. “Non è stato dato un let perché nessuno si accorse di cosa cercavo”, racconta con un sorriso. La regolamentazione FIP non menziona specificamente i dispositivi auditivi, ma Ferreya non si preoccupa di questo. Per lei, l’ipoacusia non è un problema, ma una parte della sua vita che ha imparato a gestire. “Per me è tutto normalizzato”, afferma.

Un’esperienza unica nel mondo del pallamano

La sua carriera si basa su due pilastri: un buon team e il supporto della famiglia. Con 21 anni, occupa la posizione 76 del ranking FIP e ha vinto il FIP Silver di Dubai. Ha anche partecipato al Mondiale 2026, dove ha raggiunto la finale contro la Spagna. La sua esperienza non è solo di sport, ma di adattamento e inclusione. Ferreya ha trovato un equilibrio tra le sue sfide e le sue opportunità, senza mai permettere alla sua condizione di limitare le sue possibilità.

La sua storia è un esempio di come l’adattamento e la normalità possono convivere. Ferreya non vede la sua ipoacusia come un ostacolo, ma come una parte della sua identità. Con la sua capacità di ascoltare con gli occhi, ha trovato la sua strada nel pallamano e ha dimostrato che il successo non dipende solo dall’udito, ma anche dall’attenzione e dalla determinazione.