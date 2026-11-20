Il Real Madrid ha aperto alla cessione di Endrick, il talento brasiliano classe 2006 che non ha trovato spazio nelle prime squadre del club. L’allenatore Josè Mourinho, durante una conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celta Vigo, ha espresso la sua posizione: “Io amo Endrick, ma il Real Madrid è più importante di lui. Io e tutti noi abbiamo bisogno di lui qui. Poi, se il club dovesse decidere altre cose, rispetterò quella decisione. Ma per me, come allenatore, Endrick è importante”. L’attaccante, che ha segnato e assistito nella vittoria del Brasile 7-0 contro Singapore, ha commentato la sua situazione: “È una decisione di Mourinho. Parliamo del club più importante del mondo: spero di trascorrere lì tutta la mia carriera e di poter essere d’aiuto alla società e ai miei compagni”.

La situazione di Endrick nel Real Madrid

Endrick, pur essendo un talento promettente, ha visto limitato il suo minutaggio in questa stagione. Dopo sette presenze totali tra campionato e Champions, tutte da subentrato tranne in un’unica occasione, il brasiliano ha espresso la sua volontà di giocare di più. Il suo entourage non intende forzare l’uscita dal club, ma cerca una soluzione che possa accontentare entrambe le parti: il giocatore cerca spazio, mentre i Blancos non vogliono perdere il controllo sul suo cartellino. Mourinho, però, vorrebbe trattenerlo almeno fino a fine stagione. La situazione è conosciuta da Roma e Milan, che hanno messo Endrick nella propria lista da tempo e potrebbero fare un nuovo tentativo a gennaio.

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Il Real Madrid non è disposto a sedersi a parlare di un trasferimento definitivo senza l’inserimento di una recompra. La formula preferita dagli spagnoli è un prestito secco come fatto un anno fa, quando Endrick andò al Lione. Il contratto del brasiliano è in scadenza a giugno 2030, e l’ingaggio si aggira intorno ai 2/2,5 milioni di euro netti a stagione. La valutazione è di oltre 70 milioni, ma il club non intende cedere senza condizioni.

Le alternative per Endrick

Il Milan, in particolare, ha messo nel mirino Endrick, visto che Camarda è in uscita in prestito e serve una nuova alternativa a Gonçalo Ramos. Il brasiliano piace anche a Gian Piero Gasperini per la sua duttilità e la capacità di essere efficace nelle ripartenze. Roma e Milan, entrambe interessate al talento brasiliano, hanno messo Endrick nella propria lista da tempo e potrebbero fare un nuovo tentativo a gennaio. La situazione di Endrick rappresenta un caso emblematico del mercato invernale, dove i club cercano soluzioni per risolvere i propri problemi.

La decisione finale, però, resterà a chi detiene il controllo del futuro del brasiliano, con Mourinho che, seppur aperto alla cessione, non intende abbandonare il giocatore senza un piano chiaro. Il Real Madrid, pur aperto a una soluzione, non intende cedere senza condizioni, mentre Endrick e il suo entourage cercano una via d’uscita che possa soddisfare entrambe le parti. La situazione rimane in sospeso, con la sessione di mercato invernale che si avvicina e le trattative che potrebbero prendere forma a gennaio.