L’RSM Classic 2026 ha visto il debutto di Jesper Svensson in testa al primo round, con un punteggio di -8 sul Plantation Course del Sea Island Golf Club di Saint Simons Island, in Georgia. Il svedese, che ha giocato sul par 72, ha condotto la classifica grazie a un round di grande qualità, nonostante un doppio bogey alla buca 5. In seconda posizione si sono classificati Garrick Higgo e Max Greyserman, entrambi a -7, mentre Emiliano Grillo e altri sei golfisti statunitensi si sono piazzati a -6, in quarta posizione. Il torneo, nato nel 2010 come McGladrey Classic, si svolge dal 2015 su due percorsi diversi, Seaside e Plantation, entrambi par 70 e par 72.

Classifica in decima posizione con -5

La top ten del primo round è completata da Zecheng Dou, cinese, e da una serie di golfisti statunitensi, tra cui Chris Kirk, Keith Mitchell, Austin Smotherman, Joel Dahmen, Chandler Phillips e John VanDerLean, tutti a -5. Il finlandese Sami Valimaki, vincitore della passata edizione, si piazza in 17esima posizione con -4, confermando il suo buon feeling con i percorsi locali. La classifica è molto corta, con ben 89 partecipanti che hanno chiuso il primo giro con punteggi al di sotto del par.

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Stefano Mazzoli in 90° posizione

Stefano Mazzoli, il golfista italiano, ha concluso il primo round alla pari con il par sul Seaside Course, piazzandosi al 90° posto. Il giocatore ha trovato il birdie alle buche 7 e 18, rimediando ai due bogey consecutivi subiti alle buche 16 e 17. Mazzoli, che giocherà la seconda tornata nella serata italiana, cercherà di scalare le posizioni per superare il taglio delle 36 buche. Il suo percorso è stato condizionato da alcune difficoltà, ma il suo rendimento sul Seaside Course ha mostrato potenziale.

Il torneo, che si svolge sulle due tracce del Sea Island Golf Club, ha visto un’alta concentrazione di partecipanti con punteggi al di sotto del par. Tra i nomi più noti, si segnala anche Maverick McNealy, che ha ottenuto il miglior punteggio sul par 70 del Seaside Course. L’evento, con un montepremi di 7,4 milioni di dollari, rappresenta l’ultimo evento del PGA Tour 2026 e ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito.

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, in corso ad Obihiro in Giappone, ha visto la partecipazione di atleti come Lorello e Ghiotto, vicini al podio nei 5000 metri. La competizione, che ha visto quattro atleti in gara, ha suscitato interesse per la sua intensità e per la qualità degli atleti coinvolti. Inoltre, la rivelazione Linda Rossi ha segnato un’importante vittoria nella seconda tappa del circuito.

Jesper Svensson: -8, Plantation Course

Garrick Higgo e Max Greyserman: -7

Emiliano Grillo e altri sei golfisti: -6

Zecheng Dou e altri golfisti statunitensi: -5

Sami Valimaki: -4

Stefano Mazzoli: par