Il tennis italiano ha dato il via al progetto del primo torneo su erba del calendario ATP, che dovrebbe svolgersi nel 2028. Il Presidente della FIT, Angelo Binaghi, ha confermato durante le Nitto ATP Finals 2026 a Torino che il torneo ATP 250 sarà organizzato sulla superficie erbosa, con l’obiettivo di farlo debuttare a partire dal 2028. L’evento rappresenta una novità significativa per il circuito internazionale e segna un passo avanti per il tennis italiano, che cerca di espandere la sua presenza su superfici tradizionali.

La location del torneo è nel nord-est italiano

La location del torneo è stata indicata come il nord-est italiano, escludendo l’opzione di Milano. L’ufficialità del luogo dovrebbe arrivare in tempi brevi, con un’attenzione particolare alla zona di Treviso. Secondo “Il Tennis Italiano”, il torneo dovrebbe svolgersi presso l’H-Farm Campus di Roncade, a due passi da Venezia, un’area già in fase di sviluppo per l’ospitalità di eventi sportivi di alto livello. La scelta di questa location è stata resa nota durante le ultime dichiarazioni del Presidente Binaghi, che ha sottolineato l’importanza del progetto per il tennis italiano.

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Il progetto 2028 ha ufficialmente iniziato a muovere i primi passi

Il progetto, che ha visto la FIT acquisire i diritti del torneo ATP 250 da Bruxelles, è in fase di ultimazione. Tuttavia, la tempistica non è considerata ideale, e non è escluso che l’esordio ufficiale possa essere spostato in avanti di un anno. I maestri del manto erboso dei Wimbledon hanno infatti indicato che sono necessari circa quattro anni per creare un campo di buon livello su questa superficie. Nonostante ciò, l’Italia è pronta a ospitare il torneo, che si inserirà nel calendario ATP nella prima metà di giugno, subito dopo il Roland Garros e in preparazione di Wimbledon.

Un’occasione per il tennis italiano

Il torneo su erba rappresenta un’occasione unica per il tennis italiano, che ha sempre cercato di allargare la sua presenza sulle superfici più tradizionali. L’H-Farm Campus di Roncade, con la sua posizione strategica vicino a Venezia, potrebbe diventare un punto di riferimento per eventi sportivi di alto livello. La decisione di posizionare il torneo nel nord-est italiano, escludendo Milano, riflette una scelta mirata a concentrare le risorse e a creare un ambiente adatto a ospitare un evento di questo calibro.

Con l’annuncio del progetto, il tennis italiano si appresta a un nuovo capitolo, che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nel panorama internazionale. Il torneo su erba rappresenta una sfida non solo tecnica, ma anche organizzativa, e la FIT ha dimostrato di essere in grado di gestire un progetto di questa portata. L’Italia, con la sua tradizione e la sua capacità di ospitare eventi di alto livello, si prepara a dare il benvenuto al primo torneo su erba del calendario ATP, un evento che potrebbe diventare un punto di riferimento per il tennis italiano.

Il torneo ATP 250 su erba sarà organizzato in Italia a partire dal 2028.

La location è prevista nel nord-est italiano, con un’attenzione alla zona di Treviso.

L’H-Farm Campus di Roncade potrebbe ospitare l’evento.

La tempistica non è ideale, ma l’Italia è pronta a dare il via al progetto.