Behrami, ex centrocampista svizzero e attuale commentatore del calcio, ha espresso le sue opinioni sul mercato dell’Inter durante un’intervista su Dazn prima della trasferta contro l’Atalanta. L’ex giocatore ha sottolineato come la squadra nerazzurra abbia un problema legato alla politica di investimento e ai rinnovi dei contratti, mettendo in luce la mancanza di calciatori rivendibili. “L’Inter non ha calciatori da vendere a parte Bisseck, Carlos Augusto e Bastoni in difesa: questo è un problema”, ha detto Behrami, che ha anche criticato la mancanza di leadership di alcuni giocatori.

Spence e Akanji: due percorsi diversi

Behrami ha paragonato il terzino inglese Djed Spence a un personaggio cinematografico, dicendo che “sembra arrivare da La La Land o da Hollywood”. L’ex giocatore ha sottolineato come Spence si senta una star, ma non si adatti al contesto dell’Inter. Si sente una star, ma qui è un gregario. Akanji, invece, è stato criticato per il suo atteggiamento, che Behrami ritiene derivi dal Manchester City di Guardiola. “Ha sempre avuto questo atteggiamento anche in nazionale, dove non è mai leader e non lo sarà mai di carattere”, ha sottolineato.

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La difesa e la mancanza di leadership

Behrami ha anche parlato della difesa dell’Inter, sottolineando come alcuni giocatori non riescano a dare la solidità necessaria. “Poi lo si vede anche in campo, entri per dare solidità alla difesa, invece fai fatica e perdi le marcature”, ha detto. L’ex centrocampista ha espresso preoccupazione per la mancanza di leadership in squadra, un aspetto che potrebbe influire sulle prestazioni. Anche nelle parole pronunciate dopo la vittoria contro il Como, dicendo che non vede niente di fenomenale nella squadra di Fabregas: sei l’Inter e ti paragoni al Como? Ha messo in luce la differenza tra due contesti completamente diversi.

Behrami, classe 1982, ha una lunga carriera come giocatore e attuale commentatore del calcio. Ha giocato per club come Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli e Udinese. Dopo il trauma del 5 maggio 2002 e la cessione di Ronaldo al Real Madrid, ha iniziato a lavorare per Calciomercato.com, dove firma la rubrica Intermania. L’ex giocatore ha anche espresso il suo amore per San Siro e la sua passione per il calcio, che lo ha accompagnato fin da ragazzo. Behrami ha condiviso la sua “Top 11 Nerazzurra Inter”, composta da giocatori storici come Zenga, Zanetti, Bergomi, Picchi, Facchetti, Berti, Suarez, Matthaus, Mazzola, Ronaldo e Corso. Questa lista rappresenta l’immagine del calcio che Behrami ha sempre amato e che spera possa tornare a essere parte del presente dell’Inter.

Behrami critica mercato Inter e difesa

Spence e Akanji: due percorsi diversi

La difesa e la mancanza di leadership