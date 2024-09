Come on Heung Min Son | Il coreano arriva a zero in Serie A: colpo da Champions per la big

L’esterno offensivo coreano dopo diverse voci susseguitesi negli anni potrebbe arrivare nel nostro campionato. Andiamo a scoprire dove

La stagione appena iniziata potrebbe essere l’ultima con la maglia del Tottenham per Heung Min Son. Il calciatore coreano che ha appena compiuto 32 anni potrebbe decidere di fare una nuova esperienza il prossimo anno.

Di fatto si tratta dell’ultima grande chance della sua carriera, che nonostante non gli abbia regalato grandi successi di squadra è stata comunque molto gratificante da un punto di vista personale.

In patria chiaramente è un’autentica leggenda e grazie al calcio è riuscito anche ad ottenere uno sconto sul periodo di leva militare. Decisiva in tal senso la vittoria ottenuta nel 2018 con la sua nazionale ai Giochi asiatici.

Tornando all’attualità, gli Spurs sono i favoriti secondo i bookmakers per la vittoria finale dell’attuale edizione dell’Europa League. Dunque per Son sarebbe il coronamento di un percorso iniziato nel 2015 quando è passato dal Bayer Leverkusen al club londinese.

Il possibile divorzio tra Son e il Tottenham

Una sorta di ultima chance visto che il suo contratto scade a giugno 2025 ed entrambe le parti sembrano orientate a non rinnovare. Il club perché vuole svecchiare un po’ la rosa e il giocatore perché dopo dieci stagioni inizia a sentire il desiderio di cambiare aria.

Ed è qui che iniziano a farsi largo le ipotesi. Dopo la Germania (dove ha vestito anche la maglia dell’Amburgo) e l’Inghilterra potrebbe essere giunto il momento di andare a giocare in un altro dei top campionati europei.

Le formazioni italiane interessate al giocatore

Ed è qui che si fanno largo alcune compagini della nostra Serie A, che potrebbero approfittare della situazione per prendere il calciatore a costo zero. Ovviamente come da prassi in queste caso sono previste delle laute commissioni per gli agenti, ma la prospettiva di non dover corrispondere nulla ad altri club resta comunque molto allettante. Dunque in questo senso due possibilità abbastanza importanti potrebbero essere Milan e Juventus.

Il Diavolo potrebbe far leva anche sull’effetto San Siro visto che Son è sceso in campo negli ottavi di finale di Champions League del 2022/2023 dinanzi ad un Meazza tutto esaurito. Una piazza del genere sicuramente potrebbe essere uno stimolo per il coreano. La Vecchia Signora invece potrebbe permettergli di esprimersi al meglio visto che le sue qualità sembrano calzare a pennello con il gioco di Thiago Motta. Insomma, siamo solo a settembre e fino a giugno ne vedremo sicuramente delle belle.