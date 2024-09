Milan, è stato bello: cessione in casa rossonera | Affare concluso per gennaio

Il giocatore è alla ricerca di una nuova squadra e nel prossimo mercato di gennaio potrebbe lasciare il Milan in maniera definitiva

Entusiasmo alle stelle in casa Milan dopo la vittoria del derby contro l’Inter. La formazione di Fonseca si è rilanciata alla grande e adesso vuole proseguire la sua rincorsa ai piani alti della classifica.

Al contempo però i rossoneri devono fare i conti anche con qualche caso spinoso e che non è stato risolto nel corso dell’estate. Il primo che balza alla mente è sicuramente quello di Bennacer, che comunque si è infortunato e quindi al momento passa in secondo piano.

C’è infatti un altro giocatore che di fatto è rimasto ai margini del nuovo corso milanista. Nel corso della preparazione non è mai stato preso in considerazione e adesso di fatto è diventato un vero e proprio esubero.

In attesa che gli venga trovata una nuova collocazione, è stato aggregato al Milan Futuro, formazione under 23 dei rossoneri che milita nel campionato di Serie C. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando.

Chi potrebbe dire addio al Diavolo tra pochi mesi

Si tratta di un giocatore che in carriera ha messo il sigillo decisivo su una finale di Champions League, naturalmente non con la maglia del Milan, che la sua ultima finale l’ha disputata nel 2007 ad Atene.

Il calciatore in questione è Divock Origi, attaccante belga classe 1995 arrivato a Milanello nel 2022 dopo la vittoria della scudetto. Si era svincolato dal Liverpool con cui appunto aveva vinto la Coppa dalle grandi orecchie nel 2019. Doveva essere quel tassello in grado di mettere in discussione la titolarità di Giroud, ma di fatto non si è mai ambientato.

Origi: la sfortunata parentesi rossonera e gli scenari futuri

Due soli centri nel suo primo e al momento unico anno con il Diavolo. Non ha mai convinto Pioli che lo schierato sempre come alternativa e quasi mai come titolare. Per questo nella passata stagione è stato mandato in prestito al Nottingham Forest dove però non è riuscito a sovvertire la sua situazione.

Adesso che è ritornato alla base deve necessariamente trovare un club che sia disposto a scommettere nuovamente su di lui. L’ipotesi di rimanere in Italia non è così remota e magari a gennaio compagini come Como, Verona, Venezia e Monza potrebbero farci un pensierino. Un bomber così per la lotta salvezza sarebbe davvero un valore aggiunto.