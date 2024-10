Con De Rossi non giocava, ora Juric lo ha fatto rinascere: Roma in festa | Ecco il nuovo rinforzo

Il nuovo tecnico giallorosso può contare su un calciatore ritrovato rispetto a quanto si stava vedendo con De Rossi.

L’inizio di stagione della Roma è stato molto più complicato di quanto chiunque avesse mai potuto immaginare. I primi balbettii in campionato, preceduti anche da alcune difficoltà in sede di calciomercato, la mancata cessione di Paulo Dybala, quando sembrava tutto fatto, e, infine, l’esonero di Mister Daniele De Rossi che ha scatenato un putiferio.

La storia è piena di retroscena e fatti in un certo senso anche un po’ torbidi, ma di tutta questa vicenda resta sicuramente la rabbia della gente e del popolo romanista che ha contestato ampiamente la scelta, tanto da costringere Lina Souloukou a dimettersi dal ruolo di CEO ed andare via dalla Capitale.

La rabbia dei tifosi si è poi scagliata e spostata verso i calciatori, soprattutto alcuni componenti della rosa, ritenuti in un certo senso responsabili degli esoneri di Mourinho e De Rossi (Pellegrini, Cristante e Mancini su tutti), e verso la proprietà.

In particolar modo, oltre all’esonero dell’ex bandiera e Capitano giallorosso, è stata contestata la scelta di Ivan Juric che è diventato il nuovo allenatore della Roma. Il croato non è ritenuto all’altezza della Roma da parte di molti tifosi, ma sicuramente è uno che non le manda a dire e senza peli sulla lingua.

Juric, le differenze con De Rossi

Dal punto di vista tattico, invece, Juric ha continuato nel solco della difesa a tre, che De Rossi aveva cominciato ad adottare nelle ultime partite della sua gestione, ma, a differenza del suo predecessore, sta preferendo tre attaccanti (oppure due trequartisti ed una punta), rispetto al 352 con cui si stava schierando DDR.

Con questo nuovo modulo, quindi, sta trovando più spazio gente come Pisilli, che De Rossi stava comunque tenendo in considerazione, ma che Juric sta preferendo puntualmente a calciatori come Manu Kone e/o Leandro Paredes e potrebbe tornare importante anche Matias Soulè, fin qui oggetto misterioso dell’ultimo mercato giallorosso.

Roma, riecco Le Fee dopo l’infortunio

Durante l’ultima sessione di mercato, oltre ai circa 30 milioni di euro spesi per l’argentino ex Juventus, ne sono stati spesi oltre venti anche per il francese Enzo Le Fee. Il centrocampista ex Rennes, dopo aver giocato le prime due partite stagionali, titolare a Cagliari e da subentrato contro l’Empoli, è sparito dai radar a causa di un infortunio.

Ora, è tornato a disposizione e darà un’opzione in più a Juric per le scelte in mediana. Dopo più di un mese di stop, a causa di una distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio, quindi, per Le Fee si intravede la luce in fondo al tunnel e può ricominciare la stagione.