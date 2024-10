Palladino, la notizia è la peggiore possibile: l’infermeria ha dato il suo verdetto | Tegola improvvisa

Il tecnico della Fiorentina ha ricevuto una terribile news su un calciatore della sua rosa che sarà ai box per un po’.

La stagione della Fiorentina fa fatica a decollare e sembrano abbastanza lontani i fasti, per lo meno dal punto di vista del gioco, delle ultime stagioni con Vincenzo Italiano in panchina. Seppur ha terminato la sua esperienza viola senza trofei, infatti, l’attuale allenatore del Bologna è ancora rimpianto da tanti in quel di Firenze.

La Fiorentina, infatti, ha avuto un’identità ben precisa in tutte e tre le stagioni in cui ad allenarla c’è stato l’ormai ex tecnico. Un gioco propositivo e sempre molto organizzato, un 433 che faceva partire molte azioni dagli esterni e che creava i maggiori pericoli agli avversari sui lati.

Le tre finali in due anni conquistate da Italiano, due di Conference League ed una di Coppa Italia, anche se tutte perse, hanno fatto vivere momenti importantissimi a tutto il popolo viola che da diversi decenni, ormai, non ne viveva più.

Soprattutto in Europa, poi, la squadra ha dato il meglio di sé ed ha sfiorato per ben due anni consecutivi il trionfo in Conference League, venendo beffata dal West Ham nel recupero dei ’90, prima, e dall’Olympiakos verso la fine del secondo tempo supplementare, poi. In campionato le cose non sono andate altrettanto bene, ma era un rischio da poter prevedere.

Fiorentina, Palladino si affida a Gudmundsson per risolvere i problemi

La squadra, dopo l’addio di Vincenzo Italiano, che non ha accettato rinnovi e prolungamenti, è stata affidata a Raffaele Palladino che tanto bene aveva fatto a Monza nelle ultime due stagioni. I primi due mesi, o poco meno, di stagione, però, non sono stati granché incoraggianti. La squadra sta stentando sia in Campionato che in Conference League.

Il gioco ancora latita, ma soprattutto latitano le azioni pericolose e i gol realizzati. Un problema che Mister Palladino dovrà cercare e sta cercando di limitare, anche cambiando a volte modulo e titolari. L’infortunio di Albert Gudmundsson, che è rientrato solo poche settimane fa, non ha di certo aiutato in tal senso.

Fiorentina, out Mandragora per infortunio

Così come non aiuterà quello occorso ad uno degli uomini più importanti del centrocampo viola. Parliamo di Rolando Mandragora che si è infortunato nel corso del primo tempo della sfida di Conference League contro i New Saints. Il centrocampista ex Torino è stato costretto al cambio a causa di un dolore al ginocchio accusato dopo aver calciato in porta ed aver preso la traversa.

Mandragora si è reso subito conto del problema ed ha reagito con una smorfia di dolore. Anche se non ha avuto bisogno della barella per lasciare il campo, l’infortunio potrebbe non essere di breve entità. Si attendono i risultati degli esami, però, per conoscere le esatte condizioni esatte del calciatore e i tempi di recupero.