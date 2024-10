È la reincarnazione di Thiago Silva: la storia si ripete, finalmente corona il sogno | Tifosi impazziti

In Brasile lo considerano il degno erede di Thiago Silva e il Milan lo ha messo nel mirino, i tifosi sognano di avere in rosa un altro campione

Thiago Silva è stato uno degli ultimi campioni che ha vestito la maglia del Milan nella presidenza targata Berlusconi. Il centrale è diventato il leader del reparto arretrato rossonero, contribuendo alla vittoria di uno Scudetto prima di trasferirsi al Paris Saint Germain e proseguire la sua carriera in Premier League tra le fila del Chelsea.

Il Brasile è un Paese in cui i rossoneri hanno pescato diversi campioni, soprattutto in attacco. Due i nomi che hanno fatto sognare i tifosi del Diavolo a inizio secolo come quello di Ricardo Kakà e di Pato, in grado di incantare tutti gli appassionati di calcio con giocate da fuoriclasse.

E anche oggi la Nazione sudamericana continua a lanciare talenti di enorme prospettiva, poi acquistati dai top club europei e lanciati in prima squadra. Il club che ha investito su molti di loro è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione d’Europa in carica.

In rosa il tecnico italiano ha delle stelle come Rodrygo, Vinicius e un giovanissimo Endrick che ha già segnato con la maglia dei Blancos e che sembra un altro predestinato.

Il Milan sogna di pescare di nuovo un altro campione brasiliano

Ancora il Real, insieme alle inglesi Manchester United e Arsenal, oltre al Psg, ha messo nel mirino un centrale di 18 anni che milita nel Palmeiras e che sta mostrando di avere già una personalità da vendere.

Tra le italiane quella che pare maggiormente interessata è proprio il Milan che dovrà competere con queste potenze economiche e inserirsi in un’asta per assicurarsi le prestazioni di questo potenziale top player.

Il Brasile ha una nuova stella in difesa: la storia si ripete

Il suo nome è Vitor Reis. Ha colpito per la sua abilità tecnica, ma anche per la sua presenza fisica e l’intelligenza tattica. Un classe 2006 che potrà presto diventare protagonista in Europa, seguendo le orme dell’ex capitano del Milan.

Il Mondiale del 2026 potrebbe vederlo in campo da titolare ma per raggiungere quest’obiettivo dovrà dimostrare di essere all’altezza di uno dei top campionati del Vecchio Continente.