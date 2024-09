Guardiola stregato, vuole il perno della nazionale azzurra | Assalto deciso in estate

Il tecnico catalano ha trovato il rinforzo ideale per il suo City. Pronta una mega offerta nella prossima sessione di mercato estiva.

Nel corso degli ultimi anni il Manchester City è riuscito ad imporsi come una delle principali potenze a livello europeo. Dopo stagionie costellate da successi in patria e da delusioni in campo continentale, il club inglese, anche grazie all’aiuto di Pep Guardiola, è esploso definitivamente facendo il tanto atteso salto di qualità.

Prima è arrivata una finale di Champions League, persa contro il Chelsea. Poi, due stagioni fa, è finalmente giunto il tanto atteso successo che ha portato la coppa dalle grandi orecchie sulla sponda blu della città. La vittoria per 1-0 con l’Inter ha infatti regalato il primo storico trionfo nell’Europa che conta. Tutto ciò dunque è frutto di un lavoro di grande programmazione, a cui ha partecipato come dicevamo prima anche il tecnico catalano in maniera preziosa.

Ed è proprio questo che l’allenatore ex Barcellona e Bayern Monaco sta continuando a fare. Acquisti e cessioni ad esempio passano sotto il suo stretto controllo, e spesso e volentieri il mister azzecca le sue scelte. In vista della prossima estate dunque quello che secondo alcuni è il più grande allenatore di sempre pare aver trovato già la pedina ideale da inserire in un contesto vincente e fiorente come quello dei Citizens.

Il nuovo obiettivo di mercato di Guardiola

Nel pomeriggio di domenica è andato in scena il big match di Premier League tra Arsenal e Manchester City, conclusosi con il risultato di 2-2. E’ stato un incontro emozionante, che ha visto tra i tanti protagonisti uno dei perni della nazionale azzurra, ovvero Riccardo Calafiori.

L’ex difensore del Bologna oltre ad aver offerto una grande prova è stato anche autore di una grande rete, quella che ha regalato il momentaneo 1-1 ai Gunners. Sia il gol che la prestazione però sembrano aver stregato il tecnico avversario.

Il tecnico del City vuole Calafiori

Guardiola dunque ha potuto ammirare da vicino Calafiori, che è di sicuro un calciatore che va al caso di Pep. Bravissimo in fase difensiva ma molto abile in impostazione e nelle scorribande in fase d’attacco, l’ex primavera giallorosso si adatterebbe alla grande negli schemi dei Citizens.

E’ per questa ragione dunque che non è da escludere in estate un assalto da parte del club di Manchester per portare il difensore italiano all’Etihad, anche se difficilmente l’Arsenal sarà d’accordo.