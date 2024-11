I fenomeni adesso si comprano in Arabia | Marotta, operazione lampo e attacco rinforzato: affare fatto

L’Inter vola in Arabia Saudita e mette nel mirino il giovane attaccante. Marotta pronto a rinforzare il reparto avanzato di Inzaghi.

Se da un lato c’è un’Inter, quella di Simone Inzaghi, attualmente impegnata in Serie A nella rincorsa al primo posto del Napoli e in Champions League nella conquista di un posto tra le prime otto della fase campionato, dall’altro ce n’è un’altra, quella dirigenziale, che nei giorni scorsi è volata in Arabia Saudita per presenziare a una cerimonia presso la sede del Ministero degli investimenti saudita.

Cerimonia, tenutasi a Riad, durante la quale il Ministero degli investimenti saudita ha concesso alla società nerazzurra, rappresentata per l’occasione dal vicepresidente, Javier Zanetti, e dal Ceo dell’area corporate, Alessandro Antonello, una licenza d’investimento che le consenità di operare nel paese.

Licenza, pronta a essere sfruttata fin da subito, grazie alla quale il Biscione parteciperà attivamente al Saudi Vision 2030, vale a dire al piano degli sceicchi che punta a rendere la Saudi Pro League uno dei campionati di calcio più importanti del pianeta.

Il club del presidente Marotta opererà quindi a Riad con lo scopo di diventare anzitutto un punto di riferimento per le realtà locali senza tralasciare, ovviamente, i chiari intenti di instaurare importanti rapporti commerciali e osservare da vicino giovani promettenti che potrebbero far comodo in futuro al gruppo di Simone Inzaghi.

Inter, il Saudi Vision 2030 è un’occasione da non sprecare

Ottenuta, come detto, una licenza d’investimento dal Ministero degli investimenti dell’Arabia Saudita, l’Inter di Beppe Marotta è pronta a partecipare attivamente al poc’anzi menzionato Saudi Vision 2030. Un piano, questo ideato dagli sceicchi sauditi, dal quale la società meneghina dovrebbe trarne beneficio tanto in fatto di visibilità, di guadagni, quanto in termini di crescita e valorizzazione dei giovani talenti arabi che in un domani non troppo lontano potrebbero sbarcare a Milano.

L’intento del Saudi Vision 2030 è infatti quello di dare rinnovata visibilità al massimo campionato nazionale che non dovrà essere più solamente meta di campioni a fine carriera o di giovani che puntano solo a ingrossare il proprio portafogli, ma anche fucina di talenti capaci di esprimersi ad alti livelli nei campionati più competitivi d’Europa.

Inter, interesse per il classe 2004, Al-Sahafi dell’Al-Ittihad

Accolto lo scorso 27 agosto Saud Abdulhamid, acquistato dalla Roma per due milioni e mezzo di euro dall’Al-Hilal, la Serie A potrebbe presto vedere scorrazzare sui propri campi un altro giocatore di nazionalità araba. Un giocatore, rispondente al nome di Marwan Al-Sahafi, al quale sembrerebbe essersi interessata l’Inter del presidente Marotta.

Stando infatti a quanto riportato da Inter Live, il giovane attaccante dell’Al-Ittihad, attualmente in prestito ai belgi del Beerschot, potrebbe essere il secondo calciatore saudita della storia del massimo campionato italiano. Considerato in patria uno dei talenti più interessanti degli ultimi anni, il classe 2004 nato a Gedda è tenuto sotto attenta osservazione dalla Beneamata la quale, non è da escludere, potrebbe farlo sbarcare all’ombra nerazzurra della Madonnina la prossima estate. Al momento è ovviamente presto per parlare di trattativa vera e propria, ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe sbloccarsi. Vedremo quindi cosà accadrà prossimamente.