Titolare fisso? Ditemi dove firmare | Giuntoli, mossa last minute per la difesa: preso all’estero un esperto difensore

Giuntoli corre ai ripari e rinforza la difesa della Juve rimasta orfana di Bremer e Cabal. Il nuovo difensore di Motta arriva dall’estero.

Sesta in classifica con 24 punti, a meno due dal primo posto del Napoli di Antonio Conte, e reduce da una mini striscia di due vittorie consecutive ottenute contro Torino e Udinese, la Juventus è al lavoro sui campi della Continassa per preparare al meglio il prossimo match di campionato contro il Milan di Paulo Fonseca.

Appuntamento, quello contro i rossoneri del tecnico portoghese, per il quale Thiago Motta spera di poter avere a completa disposizione tutti gli elementi del suo gruppo, eccezion fatta, ovviamente, per i sei giocatori attualmente infortunati.

Sei giocatori, rispondenti ai nomi di Bremer, Adzic, Douglas Luiz, Milik, Nico Gonzalez e Cabal, con quest’ultimo aggiuntosi alla lista degli indisponibili a causa di quello che pare essere un grave infortunio al ginocchio sinistro rimediato durante il ritiro con la Colombia.

Senza il poc’anzi menzionato Bremer e l’ex Hellas Verona per il quale si parla di lungo stop, la Vecchia Signora, che per la sfida contro il Diavolo dovrebbe quantomeno recuperare Nico Gonzalez e Douglas Luiz, si ritrova con gli uomini pressoché contati sulla corsia difensiva sinistra; Motta sarà infatti obbligato ad arretrare nuovamente Cambiaso e a contare sul solo Rouhi come riserva nello stesso ruolo. Situazione decisamente spiacevole, questa, alla quale la società piemontese punta a porre rimedio quanto prima.

Juventus, Skriniar piace, ma lo stipendio dell’ex Inter è troppo alto

Fuori dai piani del Paris Saint Germain di Luis Enrique, che lo ha schierato in appena quattro occasioni su 15 partite giocate complessivamente fin qui tra Ligue 1 Champions League, Milan Skriniar è costantemente alla ricerca di un nuovo club in cui rilanciarsi e avere più spazio.

Un nuovo club, che potrebbe essere la Juventus del presidente Ferrero, che, interessatasi a lui già in estate, continua a seguirlo molto da vicino nonostante l’ingaggio da nove milioni netti di euro a stagione attualmente percepito dall’ex Inter all’ombra della Torre Eiffel sia dichiaratamente fuori portata per le sue finanze.

Juventus, Skriniar è irraggiungibile: Giuntoli vira su Lindelof del Manchester United

Persi a poche settimane l’uno dall’altro Bremer e Cabal, la Juventus di Thiago Motta si è ritrovata all’improvviso senza due difensori che avevano iniziato in maniera sicuramente positiva la stagione 2024-2025. Due difensori, che torneranno in campo solo nel 2025, i cui infortuni obbligheranno la società a tornare sul mercato già a gennaio per rinfoltire il reparto arretrato della squadra. Un reparto arretrato, del quale, come detto, difficilmente farà parte Milan Skriniar, che potrebbe però essere rinforzato con un elemento di indubbio valore rispondente al nome di Victor Lindelof.

Fuori dai piani del Manchester United col quale è sceso in campo appena sette volte da inizio stagione, il difensore svedese, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, potrebbe rappresentare un valido innesto per la retroguardia bianconera in vista della seconda parte di stagione. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il classe ’94 scandinavo, il cui ingaggio è di poco superiore ai quattro milioni netti di euro a stagione, potrebbe legarsi alla Vecchia Signora nelle prossime settimane.