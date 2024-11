La fase di recupero è terminata | Serie A, il campione torna in campo: subito titolare dopo la sosta

Il campione torna a disposizione dopo la sosta. Il club di Serie A potrà contare nuovamente sul giocatore dopo i problemi iniziali.

Fermatasi lo scorso fine settimana per lasciar spazio alle gare di Nations League dell’Italia di Luciano Spalletti, la Serie A si gode qualche giorno a riflettori spenti in attesa di tornare in scena, a partire dal prossimo 23 novembre, con la 13esima giornata della stagione 2024-2025.

Una stagione, quella che vede l’Inter di Simone Inzaghi chiamata a difendere lo Scudetto conquistato pochi mesi fa, che dopo 12 partite disputate vede in vetta un gruppo di ben sei squadre, racchiuse in appena due punti. Un gruppo, composto da Napoli, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio e Juventus, in cui spicca per l’appunto la distanza di due punti che separa il primo posto dei partenopei, in vetta alla classifica con 26 punti e il sesto dei bianconeri, fermi a 24.

Un insieme di sei squadre attualmente in lotta per il tricolore e un posto in Champions League, nel quale mancano sorprendentemente il Milan di Gerry Cardinale, settimo con 18 punti, e soprattutto la Roma della famiglia Friedkin, tristemente 12esima in graduatoria con appena 13 punti e un distacco di 12 dalla quarta posizione.

Situazione a dir poco irreale quella che si sta vivendo a Trigoria con la società che, nonostante una campagna acquisti decisamente importante, sembra aver completamente smarrito la via. Uno smarrimento, confermato più di ogni altra cosa, dagli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric e dalle dimissioni di Lina Soulokou, al quale il club capitolino dovrà quantomeno provare a mettere una toppa in questi giorni di stop del campionato.

Roma, i Friedkin puntano su Ranieri: il tecnico romano guiderà i giallorossi fino al termine della stagione

Esonerati Daniele De Rossi dopo il pareggio esterno contro il Genoa dello scorso 15 settembre e Ivan Juric dopo la sconfitta interna col Bologna dello scorso 10 novembre, la Roma è pronta a ripartire, per la terza volta, da Claudio Ranieri.

Il tecnico romano e romanista ha infatti battuto la concorrenza di Vincenzo Montella e Rudi Garcia per la panchina del club giallorosso. Dopo la salvezza conquistata sulla panchina del Cagliari nell’annata 2023-2024, l’allenatore classe ’51, nella giornata di mercoledì 13 novembre, ha accettato l’arduo compito di guidare la Lupa fino alla fine della stagione.

Roma, Ranieri crede in Hummels: il difensore tedesco di nuovo al centro del progetto

Non considerato da Daniele De Rossi a inizio settembre a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali e scartato inspiegabilmente da Juric, che gli ha concesso appena 23 minuti lo scorso 27 ottobre nella disastrosa trasferta di Firenze, Mats Hummels potrebbe presto rivedere il campo alla luce dell’approdo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma.

Stando infatti a quanto riportato da Calciomercato.it, il difensore tedesco, ormai messosi al pari dei compagni in termini di condizione, potrebbe essere tenuto molto in considerazione dal tecnico romano il quale, non è da escludere, potrebbe schierarlo fin da subito al centro della difesa dopo la sosta. Al momento è ovviamente presto per esserne certi, ma qualora Ranieri dovesse davvero decidere di recuperare dall’oblio l’ex Borussia Dortmund, la Lupa potrebbe contare su un difensore forte ed esperto che, è giusto ricordarlo, appena pochi mesi fa giocava titolare in finale di Champions League.