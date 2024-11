Da loro fai panchina, qui sei titolare fisso | Giuntoli, convinta la rivelazione della Serie A: scartato Marotta

Giuntoli brucia la concorrenza di Marotta e convince la rivelazione della Serie A. La Juventus si prepara ad accogliere il forte giocatore.

Tornata a riassaporare, grazie allo 0-2 di sabato pomeriggio sull’Udinese, il piacevole gusto della vittoria dopo i due pareggi contro Parma e Inter e la sconfitta contro lo Stoccarda, la Juventus di Thiago Motta vola in Francia per affrontare il Lille di Bruno Genesio nella quarta giornata della fase campionato di Champions League.

Appuntamento, quello dello Stadio Pierre Mauroy, che i bianconeri saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per dare continuità quanto di buono fatto sabato pomeriggio in campionato, ma anche per rimettersi subito in carreggiata dopo la brutta sconfitta interna dello scorso 22 ottobre contro il poc’anzi menzionato Stoccarda.

Uscire con un pareggio o addirittura sconfitti dall’incontro contro i mastini, per la Vecchia Signora significherebbe infatti mettere a rischio la possibilità di arrivare tra le prime otto della graduatoria e dover affrontare con un morale non proprio altissimo il non indifferente tour de force che, subito dopo la gara con i transalpini, la vedrà opposta in fila a Torino, Milan e Aston Villa.

Tre sfide, due di campionato e una della massima manifestazione europea per club, che i piemontesi punteranno chiaramente a portare a casa tanto per restare vicini alla vetta della classifica in Serie A quanto per continuare ad alimentare le chance di passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League.

Serie A, brilla la stella di Daniel Maldini: il figlio d’arte è pronto per il salto in una big

In campo con la maglia del Monza in dieci delle undici partite di campionato fin qui disputate, Daniel Maldini ha iniziato ad attirare su di sé l’attenzione di molte importanti società, italiane e straniere, pronte a bussare per lui alle porte di Adriano Galliani nei prossimi mesi.

Centrale nei piani del neo tecnico dei brianzoli, Alessandro Nesta, il figlio d’arte sembra aver egregiamente intrapreso il percorso giusto per poter compiere, in un futuro non troppo lontano, quel salto di qualità purtroppo non riuscitogli con la maglia del Milan tra il 2020 e il 2022. Autore di un gol e un assist nelle prime undici partite stagionali giocate finora con la casacca della società lombarda (dieci in Serie A e una in Coppa Italia), il trequartista classe 2001 è pronto a prendersi la scena tanto in un top club quanto in Nazionale.

Daniel Maldini nel mirino della Juventus: il talento del Monza piace anche all’Inter

Balzato agli onori della cronaca grazie alle ottime prestazioni offerte sin qui con la maglia del Monza, Daniel Maldini potrebbe lasciare il club brianzolo la prossima estate per legarsi a un top club del nostro campionato. Un top club di Serie A, che potrebbe essere tanto la Juventus di Cristiano Giuntoli quanto l’Inter di Beppe Marotta.

Stando infatti a quanto riportato recentemente da Calciomercato.it, piemontesi e meneghini avrebbero iniziato a seguire molto attentamente la crescita del 23enne ex Milan che, entrato anche nel giro dell’Italia di Luciano Spalletti, sembrerebbe preferire, ora come ora, la casacca bianconera a quella nerazzurra. Al momento è ovviamente ancora presto per parlare di trattative avviate, cifre e contratti, ma le possibilità che il più giovane di casa Maldini lasci il Monza al termine della stagione sono abbastanza alte. A ogni modo, non ci resta che aspettare per saperne di più.