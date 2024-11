Sinner squalificato per un anno: commesso un errore imperdonabile | La sentenza scatena l’ira dei tifosi

Sinner sarà squalificato, l’errore non è stato perdonato, la sentenza spiazza tutto il mondo del tennis

Jannik Sinner ha concluso una stagione memorabile con il trionfo agli ATP Finals di Torino in un torneo in cui non ha mai perso un set, dimostrando una superiorità evidente rispetto ai colleghi al vertice del ranking mondiale, da Alcaraz a Fritz, battuto per due volte in una settimana da incorniciare per tutti gli appassionati del tennis italiano.

Adesso dovrà difendere, insieme ai propri compagni di Nazionale, la Coppa Davis conquistata lo scorso inverno, a partire dai quarti di finale che affronterà a Malaga contro l’ostica Argentina.

Ma la gioia del momento rischia di essere rovinata dal caso Clostebol e dall’ipotetica squalifica che incombe sul campione azzurro. Un possibile stop che preoccupa tutti i tifosi italiani mentre Jannik è concentrato sull’ultimo traguardo di un’annata storica.

L’ottimismo prevale sia nella sua testa che in quella del proprio team di lavoro, con la speranza che la sentenza riconosca la mancanza di colpe da parte dell’altoatesino.

Jannik è ottimista ma il rischio di una squalifica è concreto

L’innocenza è lo scenario che Jannik si augura si palesi, ponendo fine a una vicenda spiacevole e che lo ha destabilizzato, coinvolgendolo per mesi e mesi. La fiducia è paventata dagli esiti positivi dell’intervento della Wada e del giudizio dei tre organi competenti.

In una recente conferenza stampa Sinner ha dichiarato: “Attualmente non sono molto stressato per la vicenda doping. Abbiamo già vissuto tre udienze e tutte e tre si sono concluse con esito positivo“.

Una squalifica che non è stata ancora scongiurata, ecco gli scenari possibili

Il pericolo non è stato ancora scampato ma Jannik non vuole farsi distrarre da questioni che sono extra campo. La concentrazione e il duro allenamento sono stati i veri motivi della continuità di risultati che hanno permesso lui prima di raggiungere e poi di confermare per tutta la stagione la vetta del ranking.

I tifosi si augurano che questa spiacevole situazione possa concludersi nel migliore dei modi e in fretta, consentendo a Jannik di potersi godere un po’ di meritato riposo prima di mettersi a preparare la stagione 2025, con l’obiettivo di togliersi altre soddisfazioni.