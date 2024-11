Il pupillo del mister torna nel 2025 | La Serie A perde un’altra stella: tempi di recupero lunghissimi

Dopo Scamacca, Malinovskyi e Zapata si ferma un altro telento della Serie A. Tempi di recupero lunghissimi e ritorno nel 2025.

Messa in archivio l’undicesima giornata di cammpionato, che ha visto la capolista Napoli soccombere sotto i colpi di una straripante Atalanta, capace di imporsi per 0-3 al Maradona, la Serie A si prepara a mandare in scena tra giovedì 7 e domenica 10 novembre, la dodicesima giornata della stagione 2024-2025.

Una stagione, quella iniziata lo scorso 17 agosto, che tra un Napoli tornato competitivo, solite conferme e Milan e Roma decisamente in ritardo, ha purtroppo fatto fin qui registrare anche situazioni spiacevoli in fatto di infortuni che hanno visto Atalanta, Torino e Genoa perdere rispettivamente Scamacca, Zapata e Malinovskyi.

Tre gravi infortuni, quelli occorsi ai tre giocatori di Dea, Toro e Grifone, i quali, tradotti in tempi di recupero, dovrebbero impedire loro di tornare in campo prima del 2025. Per Scamacca, fermatosi ad agosto poco prima dell’inizio del campionato, si parla di rientro in gruppo a febbraio 2025, mentre per Malinovksyi il ritorno in campo dovrebbe concretizzarsi in un momento ancora non precisato del girone di ritorno.

Discorso completamente diverso, invece, per Duvan Zapata che, infortunatosi al ginocchio sinistro (lesione del lagamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale) durante la sfida con l’Inter dello scorso 5 ottobre, ha praticamente concluso anzitempo la stagione 2024-2025, rimandando il rientro in campo all’inizio di quella 2025-2026.

Dopo Scamacca, Malinovskyi e Zapata si ferma anche Bernabé

La lista degli infortunati in Serie A purtroppo si allunga: dopo Scamacca, Malinovskyi e Zapata i quali, come detto, rientreranno in campo solamente nel 2025, la Serie A perde un’altra delle sue stelle che, esattamente come i tre apppena menzionati, non tornerà a disposizione della sua squadra prima del nuovo anno.

Stiamo parlando di Adrian Bernabé del Parma che, impiegato fin qui dal tecnico Fabio Pecchia in tutti gli impegni di campionato dei ducali, si è purtroppo fermato in occasione della sfida interna persa di misura contro il Genoa lo scorso 4 novembre.

Parma, infortunio Bernabé: lo spagnolo tornerà nel 2025

Pezzo da 90 del neopromosso Parma di Fabio Pecchia attualmente 14esimo in classifica in Serie A, Adrian Bernabé non dovrebbe tornare in campo prima del 2025. Uscito al 17′ del primo tempo della sfida interna persa per 0-1 contro il Genoa lo scorso 4 novembre, il centrocampista spagnolo ha purtroppo riportato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra.

Un infortunio muscolare decisamente pesante, quello del classe 2001 iberico, che costringerà il tecnico dei ducali a rinunciare a lui per almeno due mesi. Senza voler forzare i tempi di recupero la società gialloblù ha infatti fatto capire che Bernabé dovrebbe tornare a disposizione a gennaio 2025.