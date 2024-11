Bagno di sangue in panchina: il tecnico colpito al volto | Necessario l’intervento dei soccorsi

Episodio grave durante un match tra Nazionali che stanno animando queste due settimane di stop da campionati e coppe europee.

In questi ultimi giorni, ma in generale in queste due settimane, in tutto il Mondo, a parte nelle serie inferiori di ogni Nazione, il calcio per club si è fermato per dare spazio alle rappresentative di ogni Paese e alle sfide tra Nazionali.

In quasi tutti continenti si sono giocate e si stanno giocando partite importanti che sono valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio che si terranno durante l’estate del 2026 in Nord e Centro America. Saranno Stati Uniti, Messico e Canada ad ospitare la prossima rassegna intercontinentale.

In Sud America, Africa e Asia, soprattutto, quindi, le qualificazioni ai prossimi Mondiali sono già entrate nel vivo e addirittura si comincia a poter fare un bilancio delle prime Nazionali che non parteciperanno alla rassegna iridata o di quelle che ormai sono vicine alla qualificazione.

Discorso diverso, invece, per l’Europa che, come sappiamo, è alle prese con i gironi della Nations League, torneo organizzato dalla UEFA che, oltre ad assegnare un titolo vero e proprio, darà una griglia delle Nazionali che saranno teste di serie nei gironi di qualificazioni per i prossimi Mondiali.

Calcio per Nazionali, ancora violenza in campo

Anche in Nord e Centro America, però, in quella che viene denominata Concacaf, le gare che si sono giocate durante queste due settimane sono valide per le Nations League. E, in uno di questi match, è successo un gravissimo episodio di violenza che ha scosso tutta la Federazione e potrebbe avere conseguenze ben più gravi del previsto.

La partita in questione è quella tra Honduras e Messico, valida per la Nations League della Concacaf. La gara è stata vinta per 2-0 dai padroni di casa, ma quello che è successo a fine partita, ha fatto passare in secondo piano anche un risultato comunque importante ed a suo modo storico per i padroni di casa.

Honduras-Messico, il grave episodio a fine partita

Il commissario tecnico della Nazionale messicana, Javier Aguirre, infatti, è stato colpito da una lattina mentre stava andando a complimentarsi con la panchina della squadra di casa. Nonostante la ferita in testa e il bagno di sangue che gli ha comunque coperto in parte il viso, l’allenatore è andato comunque a stringere la mano ai suoi avversari e poi ha minimizzato l’accaduto nella conferenza stampa post match.

Chi non ha affatto minimizzato, però, è la federazione della Concacaf che ha deciso di aprire un’indagine ufficiale con tanto di nota diramata a fine gara che recita così: “La Concacaf condanna fermamente l’incidente e l’atto di violenza avvenuti dopo il fischio finale della partita di stasera della Nations League tra le nazionali maschili di Honduras e Messico, in cui l’allenatore messicano, Javier Aguirre, è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. La sicurezza dei giocatori e dei tifosi è una priorità per la Concacaf. Nel calcio non c’è posto per la violenza. L’incidente verrà ora deferito alla commissione disciplinare della Concacaf per la revisione e l’indagine”.