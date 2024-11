Dalla Serie A alla Premier solo andata | Il top club sul bomber nerazzurro: offerta monstre sul tavolo

Il club di Premier League punta i fari sul bomber nerazzurro. Clamorosa bomba di mercato dall’Inghilterra. L’offerta è faraonica.

Pronta a riaprire i battenti dopo gli agrodolci impegni di Nations League contro Belgio e Francia dell’Italia di Luciano Spalletti, la Serie A torna in scena con la 13esima giornata di campionato in programma tra sabato 23 e lunedì 25 novembre.

Una giornata, che sabato 23 vedrà in campo quattro delle cinque squadre impegnate in Champions League, in cui, tra le altre cose, gli attuali bomber al vertice proveranno a incrementare i rispettivi bottini per salire ancora di più in classifica marcatori.

Bomber come Marcus Thuram e Mateo Retegui che, rispettivamente terzo e primo in graduatoria con sette e undici gol segnati fin qui (al secondo posto c’è Kean della Fiorentina con otto reti), sabato tenteranno di bucare le reti di Hellas Verona e Parma nelle gare in programma alle 15.00 e alle 20.45.

Pezzi da 90 di Inter e Atalanta, il centravanti francese e quello italo-argentino hanno iniziato in maniera certamente positiva la stagione 2024-2025 la quale, dopo le prime 12 partite disputate, vede in vetta ben sei squadre racchiuse in appena due punti. Due punti che, precisamente, separano la prima posizione del Napoli (26) dalla sesta della Juventus (24). In mezzo, a quota 25, Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio.

L’Inter si gode Thuram, già otto gol dopo 15 partite: il francese pronto a superare le 15 reti totali dello scorso anno

Prelevato lo scorso anno non senza un iniziale scetticismo dai tedeschi del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram è, ora come ora, uno degli intoccabili dell’undici titolare dell’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica dopo il trionfo della stagione 2023-2024.

Un trionfo, quello conquistato lo scorso anno dalla Beneamata con ben 19 punti di vantaggio sul secondo posto del Milan, a cui ha ovviamente contribuito in maniera sicuramente determinante proprio il classe ’97 transalpino con le sue 13 marcature in 35 partite di campionato (15 in 46 partite totali considerando anche Coppia Italia, Champions League e Supercoppa Italiana). Bottino, questo, ovviamente di tutto rispetto per il 27enne nato a Parma, che, già a quota otto quest’anno tra Serie A e Champions League, ha certamente tutte le carte in regola per battere il suo personale record della passata stagione.

Inter, Thuram nel mirino del Liverpool

Titolarissimo, come detto, nell’Inter di Simone Inzaghi attualmente seconda in classifica con 25 punti alle spalle del Napoli, Marcus Thuram sarebbe recentemente finito nel mirino del Liverpool di Arne Slot. Stando a quanto riportato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, i Reds avrebbero infatti iniziato a prendere informazioni sul bomber francese che, legato al Biscione da un contratto in scadenza nel 2028, potrebbe lasciare Milano la prossima estate qualora la società inglese decidesse di pagare la clausola da 85 milioni di euro inserita nel suo contratto.

L’Inter, ovviamente, considera incedibile l’ex Borussia Monchengladbach per il quale, però, ha fatto capire di potersi sedere a tavolino in caso di offerta superiore ai 70 milioni di euro. Thuram, dal canto suo, ha più volte confermato di voler restare in nerazzurro ancora al lungo, anche se il rischio di perderlo la prossima estate è uno scenario che Marotta dovrà purtroppo tenere in considerazione nei mesi a venire. All’estate 2025 manca ancora parecchio, pertanto non possiamo far altro che aspettare per saperne di più.