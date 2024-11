“Umiliati i terroni”: imbarazzo totale in diretta | Si scatena la bufera intorno a Sinner

Jannik Sinner ha preso in giro i tifosi napoletani, cala il gelo in studio, la sua frase in diretta provoca molte critiche

Jannik Sinner ha concluso la stagione in vetta alla classifica del ranking mondiale, con 70 vittorie su 76 match disputati, otto trofei portati a casa, compresi gli ATP Finals di Torino, vinti senza concedere nemmeno un set agli avversari. Un dominio assoluto quello dell’azzurro che ha avuto una continuità di risultati che non si vedeva da tempo nel mondo del tennis.

Una crescita costante la sua, dal trionfo nella Coppa Davis lo scorso autunno alla conquista del primo grande slam della carriera agli Australian Open fino al raggiungimento della testa del circuito maschile, spodestando Nole Djokovic.

Un personaggio amato anche per la dedizione che mostra nei confronti della sua professione e per la riservatezza che cerca di mantenere per quanto riguarda la sfera privata, scegliendo di far parlare soltanto le sue prestazioni in campo.

La concentrazione e la mentalità da stacanovista hanno inciso sul suo eccellente rendimento, con il talento che è una componente necessaria ma non sufficiente per raggiungere determinati traguardi.

Jannik e il suo rapporto con la televisione

Per questo motivo Jannik non è molto favorevole a intervenire in programmi televisivi e a rilasciare interviste. Una delle poche trasmissioni in cui, più volte, è stato ospite è Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio sul Nove.

Anche poco dopo la sua vittoria nella finale degli ATP contro lo statunitense Fritz ha accettato l’invito del conduttore genovese e si è collegato per commentare il successo. All’interno della chiacchierata c’è stato spazio anche per una battuta che non tutti hanno gradito.

Sinner offende i meridionali, ecco le sue parole

Alla notizia che la sua sia la statuina più presente nel presepe di San Gregorio Armeno, Jannik ha risposto con un ironico: “Non vedevo l’ora, guarda“. Questa frase è stata interpretata da alcuni, soprattutto su X, come discriminatoria nei confronti della tradizione napoletana e, in generale, degli abitanti del sud Italia.

Un siparietto che non aveva intenti offensivi ma non tutti hanno colto l’ironia delle sue parole che volevano dimosstrare ancora una volta quanto non sia interessato alla notorietà.