Doppio lutto in casa Inter: la tragedia nella notte | La malattia ha avuto il sopravvento

Brutte notizie per i tifosi nerazzurri che devono dire addio ad un ex calciatore che ha scritto pagine importanti di storia.

Da pochi mesi ha conquistato la seconda stella, riconoscimento che si conferisce alle squadre italiane che raggiungono dieci Scudetto e, quindi, in questo caso venti. Il ventesimo campionato di Serie A conquistato è stato a suo modo storico anche perché è arrivato ufficialmente dopo la vittoria nel derby di Milano contro il Milan.

Un affronto bello pesante che sarà difficile cancellare per i rossoneri. Tornando all’Inter, però, con lo Scudetto della scorsa stagione, è diventata la seconda squadra italiana, dopo la Juventus, a poter pregiarsi di due stelle sul petto stampate nelle divise e magliette ufficiali.

L’Inter, poi, è anche la seconda squadra italiana, questa volta dopo il Milan, ad aver vinto più Coppe dei Campioni/Champions League e, a parte la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea, ha conquistato tutti i trofei nazionali ed internazionali che era possibile vincere.

Insomma, un club storico che conta anche milioni e milioni di tifosi in tutto il Mondo. Una squadra come l’Inter, ovviamente, ha avuto anche le sue bandiere che hanno fatto la storia del club e contribuito ai successi ed al prestigio del club nerazzurro.

Inter, i campioni del passato mai dimenticati

Tra tutti non si possono di certo dimenticare i campioni che hanno alzato due Coppe Campioni al cielo, e tanti altri trofei italiani ed internazionali, con Helenio Herrera in panchina. Da Sandro Mazzola a Luisito Suarez, da Tarcisio Burgnich e Giacinto Facchetti, solo per citare i più forti e i più fedeli ai colori nerazzurri.

Venendo un po’ ai nostri tempi, poi, sono state e lo saranno per sempre senza ombra di dubbio bandiere nerazzurre, campioni del calibro di Giuseppe Bergomi e Javier Zanetti che, tra gli anni ’80 e i primi del 2010, hanno indossato con orgoglio la fascia di Capitano della loro Inter. A proposito di ex interisti, però, arrivano due cattive notizie per i tifosi della Beneamata.

Lutto nel calcio, muoiono due ex Inter

Un ex calciatore dell’Inter, infatti, Bruno Bianchi, è scomparso, lo scorso 15 novembre, all’età di 76 anni. Il quasi 77enne ha giocato con la maglia dei nerazzurri sotto la guida del Mago Herrera. Nel corso della sua carriera, svoltasi prevalentemente sui campi delle categorie minori, ha indossato anche le maglie di Alessandria, Como, Rapallo, e Venezia.

Un altro lutto che si aggiunge a quello di un mese fa quando, a fine ottobre, a Piacenza, a causa di un improvviso malore avvertito durante una partita di calcio tra amici, è scomparso, a soli 61 anni, un altro ex nerazzurro, Luigi Rocca.