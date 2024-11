Jake Paul, dopo Tyson la sfida a Mcgregor: ecco quanto incasseranno i combattenti | Si portano a casa una fortuna

Dopo aver battuto Mike Tyson, Jake Paul lancia la sfida a Mcgregor, i due pugili guadagneranno cifre da capogiro

A 58 anni Mike Tyson è tornato sul ring e lo ha fatto sfidando Jake Paul. Il match è stato trasmesso su Netflix e ha visto la vittoria del più giovane, che adesso non ha intenzione di fermarsi. Il prossimo avversario potrebbe essere Conor McGregor che ha commentato in modo dispregiativo e offensivo il successo di Paul, paragonando Tyson a Colon.

Quest’ultimo è stato in coma per diversi mesi in seguito a un match nel 2015, adesso riesce a parlare solo con l’ausilio di un computer. Una battuta irrispettosa nei confronti di un pugili paralizzato che ha spinto a togliere il commento.

Paul ha così lanciato la sfida nei confronti di McGregor su X con questo messaggio: “Caro Conor, so che hai detto al mio team che mi combatteresti a 170 libbre. Non succederà mai. Ma facciamolo in MMA. Nessuna classe di peso. Semplicemente come si faceva una volta. Ma non lo farai”.

L’incontro dovrebbe disputarsi, tenendo conto soprattutto degli introiti economici conseguenti. Una portata impressionante quella del ritorno sul ring di Tyson.

McGregor vs Jake Paul: una sfida vinta da entrambi sul fronte dei guadagni

Fanpage riporta le cifre che si aggirano intorno ai 40 milioni per Paul e 20 per Mike. I due, inoltre, si sono spartiti il montepremi in palio, calcolato in altri 80 milioni.

L’eventuale match tra Paul e McGregor potrebbe avere degli incassi ancora superiori. Infatti, nella gara contro Mayweather, allo sfidante fu garantito un compenso di 100 milioni di dollari, mentre McGregor acquisì un premio di 30 milioni. I guadagni ricevuti dai due combattenti si presume siano di molto superiori, con un guadagno per Mayweather di oltre 300 milioni di dollari, e di 100 milioni per McGregor.

L’incredibile giro d’affari intorno ai guantoni da box

Il mondo della boxe è tra i più seguiti e gare di questa portata provocano investimenti cospicui da parte di sponsor che sono le principali fonti di entrate di questo sport.

Anche i diritti televisivi diventano fondamentali per garantire l’incremento del circuito economico che gravita intorno a ciò che succede sul ring e che vede milioni di appassionati assistere in diretta ai match.