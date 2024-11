L’infortunio diventa un caso: finisce due volte sotto i ferri | La data del rientro è sconosciuta

Continua ad aggiornarsi il computo degli infortuni in questo inizio di stagione ed ora ci sono importanti novità su un altro big.

Una stagione maledetta. Questo è quello che si può certamente dire di questo 2024/2025 dal punto di vista degli infortuni seri che hanno interessato i vari sport e che non permettono a tante big squadre in giro per l’Europa e per il Mondo di schierare i propri migliori calciatori.

Dal basket al calcio, passando per il tennis e la pallavolo, sono davvero tanti i protagonisti che hanno dovuto fermarsi per acciacchi e stop traumatici che, in alcuni di questi casi, hanno addirittura fatto terminare la stagione largamente in anticipo rispetto al calendario ufficiale.

E, così, siamo costretti a vedere il Barcellona dover rinunciare a Ter Stegen, il Real Madrid a Carvajal e Lucas Vazquez, il Manchester City al Pallone d’Oro Rodri. Quest’ultimo, purtroppo, ha dovuto addirittura andare a ritirare l’ambito premio, assegnato e messo in palio da France Football, in stampelle.

Anche in Italia, però, gli infortuni gravi e che parlano di legamenti dei crociati o delle caviglie rotti e lesionati, non sono mancati. A pagarne le maggiori conseguenze, da questo punto di vista, è stata soprattutto la Juventus che dovrà fare a meno fino al termine della stagione di Bremer e Cabal. Anche il Torino, però, ha pagato dazio con il gravissimo incidente occorso a Zapata.

Serie A, ecco chi è ancora ai box

Non bisogna dimenticarsi, poi, certamente di Alessandro Florenzi del Milan, Circati del Parma e Malinovskyi del Genoa. Ci sono alcuni casi, invece, in cui alcuni calciatori la stagione non l’hanno nemmeno cominciata perché colpiti da gravissimi infortuni durante l’estate o addirittura la stagione scorsa.

Questo è il caso di Gianluca Scamacca dell’Atalanta, infortunatosi gravemente ad agosto, o Giorgio Scalvini che ha subito il grave stop al termine della scorsa stagione. Fermo da oltre un anno, ormai, invece, è il difensore olandese Schuurs che non sembra nemmeno prossimo al rientro.

NBA, un top è ancora ai box

Cambiando sport, però, un altro campionato dai ritmi serrati che sta avendo gli stessi problemi è sicuramente quello NBA. Nel Basket americano sono stati diversi gli infortuni seri in questo inizio di stagione, ma chi ancora il campo non lo ha mai visto è stato Khris Middleton, grande veterano dei Milwaukee Buks.

Il veterano della squadra e terza stella alle spalle di Antetokopunmpo e Lillard ha affrontato diversi problemi fisici dall’inizio della stagione 2022-2023. Guai che lo hanno portato a giocare solo 88 partite di regular season dall’inizio di quella stagione fino a questo momento. Ora, è assente a causa della doppia operazione alla caviglia a cui si è sottoposto in estate e la mancanza sta avendo il suo peso. Il giocatore già da un po’ è stato autorizzato a giocare dai medici, ma non ha ancora fatto ritorno in campo e non si hanno ancora tempi certi.