Doppio addio al Milan: la società gli da il benservito | Si chiude definitivamente un ciclo

Il Milan cambia faccia, due senatori sono pronti per salutare i rossoneri, il contratto non sarà rinnovato

Il Milan arriva alla sosta con diverse certezze ma anche con qualche punto interrogativo. Il discorso qualificazione al turno successivo di Champions League si è riaperto dopo la prestigiosa vittoria di Madrid. I rossoneri sono riusciti a battere il Real in trasferta, fornendo una prestazione di alto livello.

In campionato, pochi giorni dopo, è arrivato un deludente pareggio a Cagliari. A incidere sono state le ennesime disattenzioni difensive che stanno penalizzando il rendimento della squadra di Paulo Fonseca.

Il Milan sta convincendo sul piano del gioco, con ottime trame offensive e una buona circolazione del pallone ma la tenuta della linea difensiva continua a non essere all’altezza dell’obiettivo di competere per i vertici.

Un problema che Fonseca ha ereditato dal predecessore Pioli e che non sta riuscendo a risolvere, nonostante dei leggeri miglioramenti si siano notati. Gli esterni d’attacco sono stati abbassati all’altezza della mediana per consentire maggiore copertura sulle fasce.

Il Milan fa ancora fatica in difesa, Fonseca chiede maggiore attenzione

Questi accorgimenti tattici non bastano al cospetto di errori individuali che portano a reti facilmente evitabili. Il mister portoghese si è rammaricato del risultato di Cagliari, con due punti persi nel finale.

Per entrare nella lotta per lo scudetto, i rossoneri dovranno inanellare un filotto di risultati positivi per avvicinare la vetta al termine del girone d’andata e tentare la scalata in primavera.

I due senatori del Milan se ne andranno al termine del campionato

Intanto la dirigenza pensa al futuro e due senatori come Alessandro Florenzi e Davide Calabria sono destinati a lasciare Milanello al termine di questa stagione. I due terzini non sono centrali nel nuovo progetto tecnico e per loro si palesa l’ipotesi di proseguire la carriera altrove, dopo aver dato molto per i colori rossoneri.

Il loro contratto in scadenza non dovrebbe essere rinnovato, consentendo loro di accasarsi dove vorranno da svincolati. Due profili che possono risultare utili per molte compagini del campionato italiano che potrebbero sfruttare la loro esperienza e duttilità. I tifosi hanno sempre apprezzato l’attaccamento che i due hanno dimostrato al club ma sembra arrivato il momento di un addio. Prima, però, c’è da chiudere in bellezza un bel capitolo.