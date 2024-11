Tragedia nello sport italiano: una giovane vita spezzata | “Nessuno ti dimenticherà mai”

Il mondo dello sport piange un giovane talento che se ne ha andato troppo presto, ecco le cause della sua morte

Quando una giovane vita si spezza il lutto è ancora maggiore. La sensazione che non abbia potuto godere del tempo a disposizione quanto avrebbe potuto amplifica il dolore di chi ha avuto la possibilità di conoscerlo.

Lo sport è un enorme mezzo di aggregazione sociale. Una morte improvvisa è difficile da accettare. Riuscire ad andare avanti per la famiglia e le persone care non sarà facile ma il destino, a volte, è beffardo.

Alcuni lo hanno visto poco prima del fatto che è costato lui la vita. Nessuno si aspettava che la sua esistenza potesse finire di lì a breve.

Quanto è successo getta nello sconforto un’intera comunità che si stringe attorno alla squadra in cui ha militato che piange il proprio tesserato.

Chi è la giovane vittima, le dinamiche della sua dipartita

A morire è Luca Isidori, portiere della formazione Allievi dell’Atletico Conero club. Frequentava l’Istituto Vanvitelli-Stracca-Angelini di Ancona.

Aveva avuto un incidente stradale con il suo scooter mentre stava andando all’allenamento. L’impatto con una Jeep ha reso inutili i soccorsi. I genitori della vittima hanno dato il proprio consenso per il prelievo degli organi, l’ultimo gesto benevolo di un ragazzo che aveva ancora molto da dare al mondo del calcio.

La squadra è in lutto, ecco le loro parole pubbliche

Questo il messaggio di cordoglio della sua squadra: “Ciao Luca. Sappiamo che, ovunque tu sia, continuerai a volare da un palo all’altro. E lo farai con quel bellissimo sorriso che nessuno dimenticherà mai. Il dolce sole di questo lunedì ti ha portato via dall’affetto dei tuoi cari, a cui siamo accanto nel momento più triste. I tuoi compagni non ti hanno lasciato neanche per un secondo, per trasmetterti tutta la forza che avevano. Ora li vedrai da un po’ più lontano, come hai sempre fatto, con il tuo Numero 1 sulle spalle”.

La gara dello scorso weekend è stata rinviata. Ritornare in campo è un dovere anche per rispettare il volere di chi non è più con loro. Luca giocava con passione e non accetterebbe che il calcio si fermasse, in questo spaccato di provincia.