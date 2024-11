Ci lascia un’altra leggenda: calcio italiano in lutto | Nessuno potrà mai dimenticarlo

Dopo quelli registrati nel giorni e nelle settimane scorse, ancora una perdita per il nostro mondo del pallone.

Il mondo del calcio piange un altro protagonista indiscusso dopo la scomparsa avvenuta nelle ultime ore. Ancora un lutto, quindi, che non può lasciare indifferenti soprattutto quelli che hanno seguito e seguono da sempre questo sport.

Molti tifosi italiani dello sport più seguito al mondo devono ancora fare i conti con la perdita di Salvatore Schillaci, detto Totò, che ci ha lasciati poco più di un mese e mezzo fa a causa di un male incurabile che lo ha sconfitto per sempre nonostante la sua grande voglia di vivere.

Schillaci era ed è stato sicuramente uno dei campioni di calcio italiani del passato più amati e questo soprattutto e principalmente ad un’estate, ad un mese di calcio. Parliamo del periodo compreso tra l’inizio di giugno e quello di luglio del 1990 quando in Italia si respirava quell’aria magica del Mondiale casalingo.

Una competizione iridata poi finita male, con i ragazzi di Azeglio Vicini che furono eliminati ai rigori in semifinale contro l’Argentina di Diego Armando Maradona, ma che per circa un mese ci fece sognare, strepitare, emozionare ed esultare insieme ai nostri amici, parenti e famigliari. Tutto questo avvenne soprattutto grazie a Totò Schillaci.

Ex calciatori, Schillaci resterà per sempre leggenda

L’attaccante palermitano, all’epoca dei fatti appartenente alla Juventus, partì come riserva in quella competizione, ma entrò già alla prima partita e la sbloccò al primo pallone toccato. Alla fine della competizione furono sei le reti in totale, con un titolo della classifica dei capocannonieri portato a casa.

Schillaci quell’anno arrivò anche secondo nella classifica del Pallone d’Oro, anche se poi non si ripeté più a quei livelli. Poco importa. Totò resterà per sempre nei cuori di tantissimi appassionati di calcio nostrani e nella leggenda del nostro sport. Oltre a Schillaci, però, nelle ultime ore è venuto a mancare un altro ex del calcio italiano.

Morto ex calciatore, le parole del figlio

Parliamo di Franco Farina, classe 1932, ed ex calciatore degli anni Cinquanta e Sessanta che è morto nei giorni scorsi. Era una mezzala di centrocampo di talento, ma anche tanta grinta da vendere. Era anche tenace, sanguigno e sapeva dare la carica a ai colleghi in campo e strappare sempre un sorriso agli amici.

Questo il ricordo del figlio Roberto: “Prestò tre camicie a Italo Allodi, che poi divenne manager della grande Inter, quando giocavano insieme nel Forlì e non le ebbe mai più indietro. Erano molto amici. Quando giocava nel Nicastro, serie D, il presidente lo riprese più volte perché spesso tornava a casa per rivedere la sua fidanzata, mia mamma. In campo però è stato un giocatore che ha sempre dato tutto, fino all’ultimo muscolo”.