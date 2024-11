“Non era mai successo prima”: clamoroso in Formula Uno | Riscritte le regole di questo sport

Una novità assoluta in Formula Uno, l’annuncio della Federazione stupisce gli appassionati, i piloti si stanno già preparando

Ancora è tutto da decidere in Formula Uno. Verstappen sta per confermare il trono nella classifica dei piloti mentre i recenti ottimi risultati della Ferrari alimentano ancora le speranze di una rimonta della Rossa. Tre le gare al termine del Mondiale. Il 24 novembre si scende in pista a Las Vegas, poi sarà la volta del Gran Premio del Qatar.

Il gran finale è previsto per l’8 dicembre ad Abu Dhabi e non è da escludere che possa essere la sfida decisiva per l’assegnazione del titolo della classifica dei costruttori.

L’olandese ha 62 punti di vantaggio rispetto a Norris della McLaren, con Leclerc, al momento, sul gradino più basso del podio. La Red Bull si avvicina a bissare il successo dello scorso anno, grazie al proprio campione.

24 le prove del Mondiale che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli appassionati, con gare equilibrate e con sorpassi incredibili.

La prossima stagione della Formula 1 avrà molte novità

Nonostante gli esiti siano ancora incerti, il pensiero va già alla prossima stagione che vedrà dei cambiamenti sostanziali.

Il mercato dei piloti è stato quanto mai acceso, con il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari che è stato considerato il colpo più sorprendente. Il posto del pilota britannico, alla Mercedes, sarà occupato da Antonelli. Insieme ad Hamilton sarà confermato il monegasco Charles Leclerc, mentre Sainz passerà alla Williams.

Non era mai successo prima, la Formula Uno inizierà in un modo inedito

L’intera griglia e i 20 piloti, con i rispettivi Team Principal, si riuniranno con i fan per una serata speciale che darà il benvenuto alla nuova stagione. Per la prima volta nella storia della Formula 1 un evento mondiale si terrà alle ore 20 del 18 febbraio presso il The O2 di Londra.

Una novità assoluta che vuole riunire in un unico luogo e per un’occasione speciale i protagonisti di un’altra annata che si prospetta avvincente, con la Ferrari che punta a proseguire il trend positivo dell’ultimo periodo e tornare in vetta, una posizione che manca da troppo tempo. I miglioramenti sono evidenti e l’arrivo di un fuoriclasse come Hamilton testimonia le ambizioni della scuderia di Maranello.