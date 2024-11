Sacrificio Inter: 50 milioni e addio | Al suo posto un vero top player

L’Inter si trova costretto a cedere almeno un big per poter far tornare i conti, Marotta lo ha comunicato al giocatore, sarà lui ad essere sacrificato

L’Inter è tornata a giocare, a Verona, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, e lo ha fatto con cinque reti messe a segno nel primo tempo e con un Joaquin Correa in splendida forma. Mentre in campo stanno arrivando le risposte sperate, sia da parte dei titolari che delle seconde linee, la dirigenza è al lavoro per progettare al meglio il futuro.

La nuova proprietà degli Oaktree ha le idee chiare, tra stabilità e rinnovamento. Il primo passo è stato il rinnovo di alcuni profili centrali nel progetto tecnico, da mister Inzaghi a capitan Lautaro Martinez, da Barella a Dumfries, investimenti superiori ai 150 milioni lordi e che sono stati funzionali a mantenere intatta la colonna vertebrale della rosa.

Allo stesso tempo Beppe Marotta ha ricevuto il dik-tat di procedere, in modo progressivo, a un ringiovanimento del parco giocatori, con under 25 che abbiano potenzialità che spetterà all’allenatore risaltare, consentendo anche una futura rivendita a prezzi nettamente superiori.

Questa prospettiva è dettata dal bisogno di far quadrare i conti. Infatti, il bilancio per l’anno concluso lo scorso 30 giugno, ha visto una riduzione delle perdite e un fatturato record, indici positivi da tenere in considerazione ma che non bastano per azzerrare i debiti della precedente gestione.

I tifosi nerazzurri si stanno già preparando, almeno un top player partirà a fine stagione

E così si palesa l’ipotesi di cedere almeno un Big la prossima estate per fare cassa e migliorare il bilancio. I principali indiziati sono Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram.

Il francese è il capocannoniere della squadra in questo inizio di stagione e sta trovando una continuità realizzativa inaspettata. Uno stato di forma ottimale che potrebbe renderlo appetibile sul mercato, con offerte che potrebbero convincere i vertici dell’Inter a sacrificarlo.

Il metronomo del centrocampo può essere il sacrificato di lusso per i nerazzurri

Il turco è stato reinventato, con risultati eccellenti, come regista, affermandosi tra i migliori nel ruolo a livello mondiale.

La sua assenza per un problema fisico si è sentita il mese scorso, con una maggiore difficoltà nel fraseggio del pallone e nella verticalizzazione che ha inficiato su alcune prestazioni, non brillanti, dei nerazzurri.