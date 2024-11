Hanno esonerato anche lui: giallorossi senza allenatore | La decisione è ufficiale

Dopo quelli registrati nelle scorse settimane, arriva la decisione dell’ennesimo licenziamento per un tecnico.

E alla fine a pagare è sempre l’allenatore. Come vuole un vecchio adagio del nostro calcio, quando le cose vanno male, i Presidenti e i dirigenti delle nostre squadre, almeno nella maggior parte dei casi, decidono di prendersela con il proprio tecnico e lo esonerano.

Il modo più semplice per cercare di cambiare le cose e dare una svolta alla situazione attuale, senza ammettere di aver sbagliato qualcosa e farsi un’esame di coscienza. Il nostro calcio continua ad avere questo brutto vizio e questo è uno dei motivi per cui non cresce abbastanza o come dovrebbe.

Anche in questa stagione, dopo un inizio a rilento da questo punto di vista, sono arrivati già diversi esoneri nel campionato di Serie A, nonostante i soli tre mesi di stagione fin qui disputati. Quattro fin qui i licenziamenti in totale e molti altri rischiano il posto nelle prossime settimane.

Due di questi, tra le altre cose, sono avvenuti nella stessa squadra e sulla stessa panchina, quella della Roma. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi a metà settembre, infatti, è arrivato anche quello di Ivan Juric due mesi dopo ed ora su quella panchina si è seduto Claudio Ranieri.

Serie A, gli altri esoneri di questo inizio di stagione

I tifosi della Roma sperano che, almeno per questa stagione, Ranieri possa essere davvero l’ultimo a sedersi su quella panchina e intanto sperano che l’ex tecnico di Inter, Cagliari e Juventus possa riportare equilibrio e tranquillità alla loro squadra.

Gli altri due esoneri decisi fin qui in Serie A sono stati quelli che hanno colpito Lecce e Genoa, con Marco Giampaolo che ha sostituito Luca Gotti in Salento e Patrick Vieira che, abbastanza a sorpresa, è stato scelto al posto di Alberto Gilardino in Liguria.

Altro esonero, il Termoli licenzia l’allenatore

Nell’ultima domenica di novembre, intanto, è arrivato un altro esonero su una panchina italiana. Dopo Roma e Lecce, è ancora una squadra giallorossa a dover assistere ad un licenziamento in panchina. Parliamo del Termoli che milita nel girone F della Serie D. Lo scialbo pareggio in rimonta con la Civitanovese è costato la panchina all’allenatore Massimo Carnevale.

La Fcd Termoli Calcio 1920 ha comunicato la decisione con una nota stampa e poi ha scritto: “Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro profuso svolto durante questo periodo in Giallorosso; a lui vanno i nostrii migliori auguri per il prosieguo di carriera. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra”.