Marotta brucia la Juve e ingaggia il difensore | Il club accetta lo scambio coi nerazzurri: a Milano dal 2 gennaio

Marotta brucia la concorrenza della Juve e si assicura il difensore. La società ha accettato lo scambio coi nerazzurri. A Milano da gennaio.

Seconda in classifica con 28 punti, insieme ad Atalanta, Fiorentina e Lazio, l’Inter di Simone Inzaghi continua a tallonare la capolista Napoli, attualmente in vetta con un solo punto di vantaggio, nella corsa a quello che, qualora arrivasse, sarebbe il 21esimo scudetto della sua storia.

Dopo il meritato e largo trionfo della scorsa stagione, che ha permesso loro di cucire sul petto la tanto desiderata e sognata seconda stella, i nerazzurri proveranno ovviamente a confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo.

Nonostante i tanti impegni stagionali, che li vedono e vedranno impegnati tra Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per club, i meneghini hanno chiaramente tutte le carte in regola per poter scalzare il Napoli in cima alla classifica ed essere protagonista anche nelle altre competizioni poc’anzi menzionate.

La qualità della rosa a disposizione del tecnico piacentino è infatti di quelle che possono indubbiamente sopportare una stagione così lunga sulla quale, nel caso specifico di Lautaro e compagni, calerà definitivamente il sipario solo tra i mesi di giugno e luglio 2025.

La vendetta è servita: l’Inter brucia la Juve e ingaggia il difensore

Perso Cabal, seguito a lungo nel corso dell’estate, ma poi ingaggiato dalla Juventus, l’Inter del presidente e amministratore delegato, Beppe Marotta, si prepara a ricambiare il favore acquistando un forte difensore sul quale, stando a quanto emerso in rete in queste settimane, avrebbero messo gli occhi anche i bianconeri.

In forte emergenza dopo i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal, la Vecchia Signora è infatti alla disperata ricerca di innesti difensivi di spessore da mettere quanto prima a disposizione di Thiago Motta per la la seconda parte di stagione. Una seconda parte di stagione che, sebbene ancora distante, ha già fatto scattare nella testa di molte società la necessità di rinforzarsi per raggiungere i propri obiettivi.

Inter, proposto all’Udinese lo scambio Bijol-Palacios

Seguito dalla Juventus di Cristiano Giuntoli, come detto, alla disperata ricerca di difensori dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, Jaka Bijol potrebbe non vestire la maglia bianconera della Vecchia Signora dal prossimo mese di gennaio, bensì quella nerazzurra dell’Inter. Stando infatti a quanto riportato recentemente da Tuttosport, la Beneamata starebbe provando a convincere l’Udinese di Giampaolo Pozzo a privarsi del forte difensore sloveno nel corso dell’imminente sessione invernale di calciomercato.

Una trattativa, quella per l’ex Cska Mosca, che i meneghini puntano a chiudere velocemente con la formula del prestito con obbligo di riscatto inserendo come contropartita, Tomas Palacios che, acquistato in estate con grandi aspettative, ha fin qui visto il campo in una sola occasione. Al momento è ancora presto per tracciare scenari, ma qualora l’affare tra meneghini e friulani andasse davvero in porto, entrambe le società potrebbero considerarsi soddisfatte: l’Inter per aver ingaggiato un difensore forte ed esperto, l’Udinese per aver preso un giovane promettente da far crescere in una piazza tranquilla e paziente come quella bianconera.