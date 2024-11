Thuram-Milan, è tutto vero: tradimento nerazzurro | Foto ufficiale e firma

Marcus Thuram tradisce i tifosi dell’Inter, il bomber dei nerazzurri è stato avvistato con la maglia del Milan

Tra i giocatori che hanno fatto un ulteriore salto di qualità, in questo inizio di stagione in casa Inter, va menzionato Marcus Thuram. Il centravanti era reduce da un ottimo primo anno in Italia, in cui aveva trovato un ottimo feeling con Lautaro Martinez, formando una coppia prolifica e complementare.

Ma se nel precedente campionato, il ruolo di bomber era spettato al capitano argentino, in questa prima fase il capocannoniere dei nerazzurri è proprio la punta francese, arrivato a quota 9 dopo la doppietta di Verona, in un match chiuso già nella prima frazione di gioco.

Thuram si è preso sulle spalle il reparto offensivo, consapevole di avere ancora maggiori responsabilità e di poter mettere in mostra dei miglioramenti costanti anche sotto porta.

In un momento in cui Lautaro non è al massimo della condizione, l’apporto realizzativo del transalpino è decisivo per continuare la corsa per superare il Napoli in vetta alla classifica e per staccare il pass diretto alla fase successiva di Champions League.

Thuram è stato avvistato con la maglia del Milan

In una recente intervista Thuram ha dichiarato: “Una cosa che non farei mai? Tifare il Milan“. Un’affermazione che ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri che si tengono stretto il proprio attaccante, anche se è tra i principali indiziati ad essere sacrificati la prossima estate, dovesse arrivare un’offerta elevata.

Parole che sono state smentite da una foto in cui firma autografi, proprio con la maglia dei cugini rossoneri indosso, un’immagine che ha stupito tutti e che non è stata ben digerita dalla curva Nord.

Thuram e la sua famiglia di calciatori, con l’Italia come seconda casa

Thuram è uno dei figli d’arte che milita nel campionato italiano. Il padre è stato uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus pre Calciopoli mentre il fratello si è trasferito a luglio proprio a Torino, con il primo scontro che è già avvenuto il mese scorso, concluso con uno spettacolare pari.

In tutto questo non è mai comparso, fino a pochi giorni fa, il Milan che fa parte del passato del giovane Marcus, rimasto colpito dalle gesta dei rossoneri a inizio secolo, quando era un bambino che sognava di diventare un calciatore professionista.