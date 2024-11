Dal Napoli alla Juventus: l’eroe dello scudetto in bianconero | Ecco il piano di Giuntoli

Con la maglia del Napoli è stato il trascinatore dello scudetto partenopeo, ora Giuntoli vuole portarlo alla Juventus

Il Napoli si conferma in testa alla classifica al rientro dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. La squadra allenata da Antonio Conte batte la Roma al Diego Armando Maradona grazie a un guizzo di Romelu Lukaku. Un goal è più che sufficiente per avere la meglio dei giallorossi, compatti e non rinunciatari, reduci dal secondo cambio di panchina stagionale.

I partenopei mantengono così un punto di vantaggio sull’Atalanta, la Fiorentina e l’Inter, tutte vincenti nei loro rispettivi match. Un campionato molto combattuto, con sei squadre racchiuse in una distanza di quattro punti.

Insegue la Juventus che resta l’unica squadra ancora imbattuta e che ha raccolto un prezioso punto sul campo del Milan, scendendo in campo con l’emergenza nel reparto offensivo tanto che Thiago Motta si è trovato costretto a schierare come terminale offensivo Weston McKennie.

La tenuta della linea difensiva è la vera nota lieta del periodo dei bianconeri che attendono di recuperare gli infortunati per cercare di raggiungere la vetta, senza dimenticare la Champions League, in cui il passaggio al turno successivo è ancora tutto da decidere.

La Juventus deve risolvere la grana centravanti, ecco l’obiettivo primario della dirigenza

Dusan Vlahovic sta recuperando da un problema fisico accusato nel ritiro della Serbia. Al momento è l’unico centravanti puro presente in rosa e l’apporto realizzativo è sufficiente ma ancora al di sotto delle aspettative.

Il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e, nel caso di una sua partenza, la Juventus ha un piano b che sorprende. Ad annunciarlo è Lele Adani a VivaElFutbol: “Se Vlahovic non rinnova e va via, la Juventus andrà a prendere Victor #Osimhen. È la prima scelta di Giuntoli e in un campionato a basso ritmo come la Serie A il nigeriano è davvero dirompente. Osimhen sa come si vince lo Scudetto”.

Giuntoli è stato il primo a credere in lui e ora sogna di portarlo a Torino

Proprio Giuntoli ha portato in Italia un giovane Osimhen che aveva fatto intravedere il suo enorme talento in Ligue 1 con la maglia del Lille.

Una scommessa vinta che potrebbe essere confermata nel caso in cui il bomber dovesse trasferirsi a Torino la prossima estate, concluso il prestito annuale al Galatasaray in Turchia.