Addio inevitabile a gennaio: l’allenatore ammette tutto | Cambiano gli equilibri in Serie A

A gennaio lascerà la squadra, cambiano gli obiettivi per la squadra di serie A, la sua partenza sposta gli equilibri

Dopo tredici giornate di campionato c’è molto equilibrio sia ai vertici che nei bassifondi della classifica di serie A. In testa c’è il Napoli di Antonio Conte, con cinque squadre che inseguono a una distanza di soli tre punti. L’Inter, la Fiorentina, la Lazio e l’Atalanta hanno un punto in meno dei partenopei e sono reduci da un filotto importante di risultati positivi.

Resta in scia la Juventus, l’unica ancora imbattuta ma che ha raccolto qualche pareggio di troppo che sta influendo sul tentativo di scavalcare le rivali. Più indietro il Milan che paga caro un inizio difficile e una fase difensiva ancora da registrare.

La lotta salvezza è quanto mai accesa. Alcuni cambi di guida tecnica stanno portando gli effetti sperati, dal Genoa che si è affidato a Patrik Viera al Lecce che ha richiamato dopo qualche stagione di assenza Marco Giampaolo.

Complicate le situazioni del Venezia e del Monza, con Di Francesco e Nesta che sono a rischio esonero. Il prossimo fine settimana i brianzoli scenderanno in campo a Como per uno scontro diretto da non fallire.

L’inizio è stato incoraggiante ma per mantenere la categoria non dovranno esserci cessioni

Una delle sorprese di questo inizio di stagione è l’Empoli che subisce poche reti e sta lanciando alcuni giovani talenti, approdati nella cittadina toscana in prestito.

Ad allenare gli azzurri è Roberto D’Aversa che si sta rilanciando dopo gli ultimi mesi difficili anche sul fronte personale. Conquistare un’altra salvezza è l’obiettivo dei toscani ma il compito potrebbe complicarsi a causa di una cessione.

Lottare per la salvezza sarà ancora più tosto dopo la cessione di uno dei migliori della rosa

Uno dei migliori prospetti nell’organico dell’Empoli è il difensore albanese Ismajli, finito nel mirino della Juventus per sostituire l’infortunato Gleison Bremer, costretto a saltare il resto della stagione a causa della rottura del legamento crociato.

Il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli lo ha inserito nella lista dei papabili rinforzi del mercato di gennaio anche se mister D’Aversa si augura di poterlo avere a disposizione fino al termine del campionato. Un altro nome che è stato accostato alla squadra di Thiago Motta è Milan Skriniar, in rottura dal Psg.