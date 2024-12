Orrore durante la partita: 56 morti a causa dell’arbitro | Esplode la violenza dopo un rigore non assegnato

Quello che è avvenuto nell’ultima partita ha sconvolto il mondo del calcio, sono morte 56 persone, la violenza è esplosa tra i tifosi

Ci sono contesti in cui il calcio rappresenta la manifestazione del potere e un modo per esercitarlo. Alcune reazioni possono sembrare eccessive ma vanno sempre considerate le reali motivazioni che portano a episodi spiacevoli e che rovinano l’immagine di uno sport che è di solito sinonimo di gioia e di divertimento per le persone.

Quanto è capitato nelle ultime ore in un Paese africano corrisponde a una vera tragedia. Il fatto è avvenuto in occasione di un torneo che, secondo alcuni media, sarebbe stato organizzato in onore del capo della giunta militare, salito al potere con un colpo di stato nel 2021 e tuttora presidente.

A N’Zerekor, la seconda città più grande della Guinea, nel sud-est del Paese, si stava svolgendo la partita tra i padroni di casa e il Labe.

In seguito ad alcune decisioni dell’arbitro che stava dirigendo la gara e un rigore non assegnato i tifosi hanno iniziato a protestare, con gli scontri che sono diventati sempre più violenti.

Oltre 50 morti durante la partita, ecco come è nata la tragedia

Almeno 56 persone hanno perso la vita a causa della calca che si è generata. Il governo, con una nota ufficiale ha fatto sapere, stando quanto riporta ANSA: “I servizi ospedalieri riferiscono un bilancio provvisorio di 56 vittime. Il governo sta monitorando la situazione e ribadisce il suo appello alla calma per non impedire ai servizi ospedalieri di prestare soccorso ai feriti“.

Il dramma totale si è consumato sugli spalti e sul terreno di gioco, con nessuno che è stato in grado di garantire sicurezza e placare gli animi inferociti dei presenti, intenti in una sorta di guerriglia urbana per un motivo futile.

Un dramma che coinvolge tutto il mondo del calcio

L’ennesima pagina triste di violenza nel mondo del calcio che va registrata, con la speranza che episodi di tale natura non possano consumarsi più, ricordando che lo sport è innanzitutto un gioco che deve farsi portatore di valori sani e positivi e non diventare l’attenuante di gesti disumani.

Piena solidarietà per le vittime e per i club coinvolti, con il governo che si sta attivando per frenare gli accesi conflitti all’interno del Paese.