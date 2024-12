Vieri sfregiato dalla sua ex: il racconto della violenza | Non ha potuto evitarlo in alcun modo

Arrivano le dichiarazioni molto scottanti della ex compagna di Bobo che non ha tralasciato alcun particolare.

Il calcio italiano, ormai da qualche anno, sta incontrando parecchie difficoltà a produrre calciatori importanti soprattutto per quel che riguarda la fase offensiva. Una carenza che si sente tantissimo e che non si riesce a risolvere, per esempio, è quella del numero nove e, quindi, del bomber d’area di rigore.

Il campionato di Serie A sta mettendo in mostra Moise Kean e Mateo Retegui che fanno ben sperare per il futuro prossimo ma, in generale, è forse dai tempi di Christian Vieri che l’Italia non ha un attaccante centrale di livello internazionale e riconosciuto in tutto il Mondo come uno die più grandi bomber in circolazione.

Dopo Vieri, ma soprattutto quando Bobo era già sul viale del tramonto, ma continuava a segnare, c’è stato sicuramente Luca Toni che ha vinto un Mondiale con l’Italia da protagonista e titolare, ma anche lo stesso Alberto Gilardino. Bomber sì, ma che non hanno fatto la stessa carriera o raggiunto i livelli dell’ex prima punta di Milan, Inter e Juventus.

Vieri, che ha giocato in un periodo in cui hanno brillato anche i vari Montella e Inzaghi come attaccanti d’area di rigore, era una vera forza della natura. Dopo aver già brillato con Atalanta, Juventus e Lazio, è stato all’Inter, dal 1999 al 2006, che ha fatto vedere le migliori cose ed ha avuto quella continuità che lo ha fatto diventare uno dei bomber più prolifici del nostro calcio.

Vieri, dal calcio al gossip

A Vieri, però, dobbiamo soprattutto due Mondiali in cui ha segnato in totale nove gol e ha trascinato l’Italia. Parliamo di France ’98, soprattutto, ma anche di Japan e Korea 2002, quando fu comunque protagonista con quattro gol in quattro partite. Dopo Gigi Riva, insomma, per molti Bobone è stato la più forte prima punta italiana di sempre.

L’ex attaccante della Nazionale, però, ha fatto parlare molto di sé anche le cronache rosa in virtù delle sue numerose storie d’amore, o semplici flirt, con soubrette, veline, modelle, attrici e in generale ragazze della tv, bellissime e famosissime. Vieri ha sdoganato il binomio calciatore-velina, con la sua storia più famosa, quella con Elisabetta Canalis, nata agli inizi degli anni 2000.

Canalis-Vieri, ecco un retroscena scottante

Una storia poi finita male, ma soprattutto che, secondo anche quanto raccontato dalla Canalis, era diventata molto tossica e stava facendo male soprattutto alla salute mentale di lei. Rivelazioni scottanti, in merito a quegli anni e a quel fidanzamento, sono stati fatti proprio da Elisabetta a “Belve”, il programma di Francesca Fagnani che va in onda ogni settimana su Raidue.

Alla bravissima giornalista, scrittrice e conduttrice, infatti, la Canalis ha raccontato di un retroscena assai scabroso avvenuto ai tempi in cui si stava cominciando a frequentare con Vieri. Questo il dialogo tra la Fagnani ed Elisabetta in merito, riportato da un utente su X: “Lei raccontò di aver sfregiato di notte la macchina di colore nero di un uomo con cui stava scrivendo con la chiave ‘figlio di p’… chi era il fortunato?”. Bobo Vieri è stata la risposta dell’ex velina che poi ha svelato anche i retroscena e i motivi di tale gesto.