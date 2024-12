Rinnovo e stipendio triplicato: ribaltone Juventus | La trattativa è già avviata

Per molti era dato come partente, Giuntoli cambia idea, rinnovo in vista e aumento di ingaggio, la firma è vicina

Dal momento dell’arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo della Juventus uno degli obiettivi è stato quello di ridurre il monte ingaggi complessivo della squadra. Dopo la sessione di quest’estate l’operazione è andata in porto, anche se ci deve essere una continuità.

I bianconeri non hanno più a bilancio alcuni stipendi che gravavano e hanno inserito innesti che percepiscono una cifra inferiore. L’età media si è abbassata, con Thiago Motta che sta provando a valorizzare diversi talenti di enorme prospettiva.

Uno dei giocatori che resta un punto interrogativo per il futuro è Dusan Vlahovic. La certezza è che al momento è l’unico centravanti di spessore dell’organico e la sua assenza nelle ultime tre partite si è fatta sentire dato il solo goal siglato a Lecce, su deviazione con un tiro dalla distanza.

Il centravanti ha il contratto in scadenza nel 2026 e il rinnovo è un tema da affrontare al più presto. Il serbo dovrebbe avere un aumento di ingaggio ma Giuntoli è intenzione a rivedere questa clausola presente nel contratto.

Giuntoli si è convinto, incontrerà gli agenti, rinnovo in vista per il giocatore della Juventus

In questo momento in cui Motta ha diversi giocatori in infermeria, il tecnico ha deciso di convocare alcuni prospetti della Next Gen tra cui Augusto Owusu. Il mediano dovrà incontrare, con gli agenti, la dirigenza settimana prossima per parlare del prolungamento di contratto. Questo è quanto emerge da un’indiscrezione di Tuttojuve.

L’idea è quella di allungare fino al 2029, a testimonianza di quanto la società voglia puntare sul giovane per il futuro del centrocampo bianconero.

Il difficile momento della Next Gen nel girone C di Lega Pro

Next Gen che ha battuto il Taranto nell’ultimo turno di Lega Pro, una vittoria che la squadra si augura sia un primo passo per uscire dalla zona retrocessione. Il girone C vede protagoniste diverse piazze importanti del sud Italia e l’obiettivo dei bianconeri è quello di evitare la discesa nel calcio dilettantistico.

Montero è stato esonerato di recente, con Brambilla che è stato richiamato dopo le due ottime stagioni al timone della squadra. Una scelta ponderata e che è ricaduta su un mister che conosce bene l’ambiente anche se tanti interpreti sono cambiati.